Ford Fund kündigt Spenden-Programm an - Beschäftigte können sich am Kampf gegen COVID-19 beteiligen

- Ford Motor Company Fund verkündet Spenden-Programm. Es gibt Ford-Beschäftgte und allen weiteren Interessierten die Möglichkeit, gemeinnützige Organisationen in mehr als 20 Ländern bei der Bewältigung von Problemen mit dem Coronavirus zu unterstützen - In Deutschland arbeitet der Ford Fund mit dem Roten Kreuz in zusammen, in Italien mit der Mission Bambini, in Rumänien mit der Asociatia Club Rotary Craiova Probitas, in Spanien mit der Asociacion Apadrina La Ciencia sowie mit St. Mungo in Großbritannien und einem Gemeinschaftsprojekt in der Türkei - Virtuelles Freiwilligenprojekt "Read and Record" lädt Ford-Beschäftigte auf der ganzen Welt zusätzlich dazu ein, Videos aufzunehmen und einzureichen, in denen sie ein Kinderbuch in ihrer eigenen Sprache oder einer Fremdsprache ihrer Wahl vorlesen

Der Ford Motor Company Fund hat Möglichkeiten geschaffen, einen Beitrag in der Corona-Krise zu leisten.

Das "COVID-19 Donation Match-Programme" ist eine gemeinsame Anstrengung des Ford Fund und des Vorstandsvorsitzenden der Ford Motor Company, Bill Ford, die zusammen 500.000 US-Dollar an Spenden an benannte Organisationen im Kampf gegen COVID-19 aufbringen wird. Insgesamt werden Spenden in Höhe von einer Million US-Dollar angestrebt. Empfänger der Hilfsgelder sind Gruppen, die auf der ganzen Welt gegen die Pandemie kämpfen. In Europa werden Mittel zur Unterstützung gesammelt, die Organisationen in Deutschland, Italien, Rumänien, Spanien, der Türkei* und Großbritannien zugutekommen sollen.

Ford Fund startet außerdem ein neues virtuelles Freiwilligenprojekt namens "Read and Record". Hierbei soll eine Video-Bibliothek erstellt werden, in der Ford-Beschäftigte freiwillig Kinderbücher vorlesen. Zielgruppe sind rund 1,3 Milliarden Kinder und Jugendliche, die weltweit von Schulschließungen betroffen sind.

"In diesen schwierigen Zeiten möchten viele Beschäftigte etwas bewirken und einen sinnvollen Beitrag für andere Menschen leisten", sagte Mary Culler, Präsident, Ford Motor Company Fund. "Selbst jetzt, während viele zu Hause Schutz suchen, interessieren sich Beschäftigte für Möglichkeiten zur aktiven Hilfe. Unsere beiden neuen Programme bieten eine Gelegenheit, sich am Kampf gegen COVID-19 zu beteiligen".

Eine Spende kann viel bewegen

Im Rahmen des "COVID-19 Donation Match-Programme" gibt der Ford Fund den Ford-Beschäftigten sowie deren Familien und Freunden die Möglichkeit, gemeinnützige Organisationen und Communities in mehr als 20 Ländern auf der ganzen Welt bei ihren Bemühungen zu unterstützen.

Das Programm wird von GlobalGiving geleitet, dem langjährigen Partner von Ford bezüglich Katastrophen- und Finanzhilfe. Die Mittel gehen an Gemeinschaftsprojekte, überwiegend an Standorten mit erheblichem Notfallbedarf oder mit signifikanter Präsenz von Ford-Beschäftigten. Die Projekte konzentrieren sich auf die Bewältigung von Problemen in Zusammenhang mit Hunger, Wohnunterbringung und Mobilität. Darüber hinaus geht es um die Bereitstellung von Bildungsressourcen sowie die medizinische Versorgung von Bedürftigen.

In Europa kann die Ford-Belegschaft folgende Organisationen bei ihrer Arbeit unterstützen:

- Deutschland: Das Rote Kreuz hat einen Nothilfefonds ins Leben gerufen, um wichtige Güter wie Lebensmittel, Toilettenartikel und Medikamente bereitzustellen und Einkaufs-, Liefer- und Beratungsdienste für ältere Menschen und Quarantäneanbieter anzubieten. - Italien: Die Mission Bambini unterstützt die Ausbildung von Kindern in Quarantäne, etwa durch die Planung und Installation von IT-Geräten in Lernzentren: Außerdem sollen Laptops, Tablets und Smartphones für Familien mit finanziellen Schwierigkeiten zur Verfügung gestellt werden. - Rumänien: Der Asociatia Club Rotary Craiova Probitas unterstützt Gesundheitspersonal an vorderster Front in der Region Oltenia mit Schutz- und Testausrüstung als Reaktion auf den Ausbruch der Corona-Krise. - Spanien: Die Asociación Apadrina La Ciencia untersucht Behandlungen und Impfstoffe gegen COVID-19. - Großbritannien: St. Mungo hilft Obdachlosen bei der Suche nach Unterkunft, Verpflegung, medizinischer Unterstützung und Beratung.

Detaillierte Informationen erhalten Sie unter www.globalgiving.org/ford-covid-response

Mitarbeiter und alle weiteren Personen, die spenden möchten oder an einer Mitwirkung interessiert sind, können diese Website besuchen, um mehr über Gemeinschaftsprojekte in verschiedenen Ländern und Städten der USA zu erfahren. GlobalGiving wird in den kommenden Wochen neue Projekte und zusätzliche Details hinzufügen, sodass Seitenbesucher stets mit aktuellen Updates versorgt werden.

Insgesamt 500.000 US-Dollar an bereits erfolgten Spenden, die sich aus Beiträgen des Ford Fund und von Bill Ford persönlich zusammensetzen, stellen bereits jetzt ein starkes Engagement dar, ganz im Sinne des vor 15 Jahren gegründeten Ford Volunteer Corps, das sich für Ehrenämter und eine Kultur des Zurückgebens einsetzt.

"Jetzt brauchen wir mehr denn je Ihre Hilfe, um sicherzustellen, dass diejenigen, die im Freien schlafen, und diejenigen, die in Obdachlosendiensten arbeiten, nicht vergessen werden. Sie alle brauchen einen sicheren Ort, um sich so gut wie möglich vor dem Coronavirus zu schützen", sagte Jay Hunt von St Mungo in Großbritannien. "Während diese beispiellose Situation andauert, werden unsere engagierten Kollegen weiterhin diejenigen unterstützen und betreuen, die unsere Hilfe dringend benötigen. Diese lebenswichtigen Dienste können wir nur mit Ihrer Hilfe leisten".

"Fachleute im Gesundheitswesen unternehmen enorme Anstrengungen, um Erkrankte zu behandeln. Wissenschaftler arbeiten mit Hochdruck an einem Impfstoff zur Verhinderung künftiger Infektionen. Spenden werden uns helfen, Fortschritte bei der Bekämpfung von COVID-19 zu erzielen", sagte Inés Antón, Mitbegründerin von Apadrina La Ciencia.

Virtuelles Ehrenamt

Das neue virtuelle Freiwilligenprojekt "Read and Record" des Ford Fund lädt Ford-Beschäftigte aus der ganzen Welt ein, Kinderbücher in ihrer eigenen Sprache lesen, davon Videos aufzunehmen und diese einzureichen. Die Bemühungen sollen den Autobauern eine Möglichkeit zur aktiven Hilfe bieten und bauen auf dem kontinuierlichen Streben des Ford Fund auf, die weltweite Alphabetisierung sowie die Liebe zur Literatur zu fördern. Die so entstehende Online-Bibliothek wird nach Sprache katalogisiert. Mehrsprachige Beschäftigte werden ermutigt, auf Wunsch auch in Fremdsprachen zu lesen. Ford Fund plant überdies, die Bibliothek mit philanthropischen Gruppen zu teilen, um Kindern und Familien rund um den Globus einen Zugang zu dem Online-Material zu ermöglichen.

Besuchen Sie "Read and Record" im Internet: https://www.fordfund.org/readandrecord

Der Ford Fund hatte zuvor angekündigt, mehr als 1,6 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln bereitzustellen, um Gemeinden und lokalen gemeinnützigen Organisationen im Südosten Michigans und in den Vereinigten Staaten bei der Bewältigung von Hunger-, Schutz- und Mobilitätsbedürfnissen im Zusammenhang mit COVID-19 zu helfen. Anfang des Jahres arbeitete der Ford Fund auch mit Ford in China zusammen, um Gesichtsmasken und andere Schutzausrüstungen bereitzustellen, die während des ersten Ausbruchs des Virus in China benötigt wurden. Da sich der Ford Fund darauf konzentriert, sofort auf lokaler Ebene tätig zu werden, entwerfen und fertigen Ford-Ingenieure, -Forscher und -Lieferanten sowohl Masken als auch Atemschutzgeräte, Beatmungsgeräte und weitere wichtige Utensilien für medizinisches Personal. Es geht um konkrete Hilfe für Patienten, die mit einer COVID-19-Erkrankung ringen.

Weitere Mitteilungen des Unternehmens rund um das Thema Coronavirus finden Sie hier: http://ots.de/sFs93T

* Details zu den Aktivitäten in der Türkei lagen der Redaktion zum Zeitpunkt der Publikation dieser Pressemitteilung noch nicht vollständig vor.

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.

