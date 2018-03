Ford testet autonome Fahrzeuge in Miami

Miami/Florida, USA (ots) -

- Ford testet selbstfahrende Autos in Miami, der fünftgrößten Stadt der USA

- Zusammenarbeit mit Lieferdiensten Domino's Pizza und Postmates

Bereits seit einigen Jahren erforscht und entwickelt Ford zukunftsweisende Technologien für autonomes Fahren. Darüber hinaus studiert das Unternehmen auch das Kundenverhalten mit Hilfe von Händlern und Flottenbetreibern. Jetzt geht Ford nach Florida, um autonomes Fahren als Geschäftsmodell in der Praxis zu erproben. Startpunkt ist das Miami-Dade County, von dort aus geht es mit selbstfahrenden Ford-Fahrzeugen direkt in Richtung Miami und Miami Beach. Kooperationspartner sind die Lieferdienste Domino's und Postmates. Ein kurzes Video finden Sie unter https://www.youtube.com/watch?v=k4g8c3XR8f8

Miami ist die fünftgrößte Stadt der Vereinigten Staaten und wurde von Ford bewusst für die Tests ausgewählt, denn die Metropole gehört gemäß der Inrix Global Traffic Scorecard* zur Top Ten der am meisten überlasteten Städte der Welt. Berufspendler verbringen dort durchschnittlich 64 Stunden pro Jahr im Stau - das sind fast zehn Prozent ihrer gesamten Fahrzeit. Erst im vergangenen Jahr startete in der Nähe von Detroit einen ersten Feldversuch mit autonomen Ford-Fahrzeugen. Gemeinsam mit dem Domino's Pizza-Lieferservice sollte die Reaktion von Kunden auf selbstfahrende Bringdienste untersucht werden.

Ein speziell entwickeltes, selbstfahrendes Auto will Ford schon 2021 auf den Markt bringen. Vor einer tatsächlichen Integration autonomer Lieferfahrzeuge in den öffentlichen Straßenverkehr müssen jedoch noch wichtige Fragen geklärt werden: Wie sehen Prozesse aus, bei denen Mitarbeiter von Unternehmen selbstfahrende Fahrzeuge beladen und programmieren? Wie werden die Kunden mit dem Fahrzeug interagieren, um beispielsweise Lebensmittel zu erhalten? Werden Kunden bereit sein, ihre Häuser zu Fuß zu verlassen, um Lieferungen entgegen zu nehmen? Wie ist das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen?

"In Bezug auf den Einsatz von autonomen Fahrzeugen für innerstädtische Lieferdienste gibt es für uns natürlich noch einiges zu lernen", sagte Sherif Marakby, Ford Vice President, Autonomous Vehicles and Electrification. "Aber wir sehen schon jetzt Vorteile für den Verkehrsfluss. Ein selbstfahrendes Fahrzeug sucht sich zum Beispiel immer einen vorschriftsmäßigen Parkplatz und wird daher keinen Stau verursachen, wie es durch das Parken in zweiter Reihe passieren kann. Menschen werden diese Autos auf eine intuitive und bequeme Weise kennenlernen".

Parallel zur Schaffung der bestmöglichen Kundenerfahrung wird Ford die autonomen Technologien weiter ausbauen, etwa im Rahmen von Tests in Zusammenarbeit mit dem auf Robotics und Software spezialisierten Unternehmen Argo AI. Eine neue Flotte von Argo-Fahrzeugen ist bereits unterwegs, um Straßen zu kartographieren, damit die Testgebiete für autonomes Fahren künftig erweitert werden können.

"Ich habe keinen Zweifel, dass wir vollständig selbstfahrende Fahrzeuge im Verkehrsalltag sehen werden", fügte Sherif Marakby hinzu. "Aber zunächst einmal besteht die Notwendigkeit für weitere Forschung und Entwicklung inklusive der Auswertung unserer Praxistests in Miami".

Das erste autonome Fahrzeug-Operations-Terminal von Ford in Miami liegt nahe der Innenstadt und dient als Basis für die Entwicklung von Fahrzeugmanagement-Prozessen. Die Fahrzeuge werden gewaschen und ihre Sensoren werden hier gereinigt, routinemäßige Wartungsarbeiten werden durchgeführt, so können mögliche Probleme rasch aufgedeckt und behoben werden.

Auch Händler werden in die Test-Prozesse eingebunden. Denn bevor eines Tages tausende von selbstfahrenden Fahrzeugen tatsächlich auf die Straße rollen, muss das effiziente Management von High-Tech-Flotten unter realen Bedingungen erprobt werden. Entsprechende Schritte, die Ford in Miami unternimmt, stellen hierfür eine unverzichtbare Vorstufe dar.

"Die Entwicklung von selbstfahrenden Fahrzeugen ermöglicht eine völlig neue Art der Beförderung von Personen und Gütern", sagte Sherif Marakby. "Dies ändert jedoch nichts an unserer Art, Geschäfte zu machen - den Kunden über alles zu stellen. Wir freuen uns darauf, diese richtungsweisenden Technologien am Standort im Miami-Dade County testen zu können".

* Informationen zur Global Traffic Scorecard finden Sie unter: http://inrix.com/scorecard

