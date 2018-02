Vom Smartphone aufs Fahrzeug-Display: Neue App-Partner helfen Ford-Fahrern, das Beste aus mobilen Geräten zu holen

Köln (ots) -

- Die Community-basierte Verkehrs- und Navigations-App "Waze" kommt im April und wird mit Ford SYNC 3 kompatibel sein

- App des Audio-on-Demand-Unternehmens "Acast" kuratiert Audio-Inhalte und gibt Empfehlungen für Pendler

- Weitere Ankündigungen zu SYNC 3 AppLink folgen auf dem Mobile World Congress 2018 in Barcelona

Ford hat heute auf dem Mobile World Congress in Barcelona angekündigt, dass die beliebte Navigations- und Verkehrs-App "Waze" ab April 2018 weltweit für die Ford-Besitzer verfügbar sein wird, deren Fahrzeug mit dem sprachgesteuerten Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3* ausgerüstet ist.

Mit mehr als 100 Millionen aktiven Nutzern ist "Waze" die weltweit größte Community-basierte Navigations-App, die Autofahrern ein besseres Durchkommen im verstopften Straßenverkehr ermöglicht. In Verbindung mit einem Apple iPhone kann "Waze" die Smartphone-Darstellung auf das große Display des Fahrzeugs projizieren. Bereits jetzt bietet Ford die mobile Navigations-App "Sygic" auf der AppLink-Plattform und das SYNC 3 Navigationssystem mit FordPass Live Traffic an.

"Wir wissen, dass Autofahrer eine Reihe von Navigations-Apps nutzen, mit denen sie ihr Ziel sicher und effizient erreichen können. Wir haben eng mit unseren Kooperationspartnern zusammengearbeitet, um die Nutzung solcher Apps in unseren Fahrzeugen zu ermöglichen", so Don Butler, Executive Director, Connected Vehicle and Services, Ford Motor Company. "Mit der SYNC 3 AppLink-Plattform können Fahrer sicher und nahtlos auf ihre Lieblings-Apps zugreifen und gleichzeitig die Hände am Lenkrad sowie die Straße im Blick behalten".

Ford SYNC AppLink erlaubt es Autofahrern, entsprechend unterstützte Smartphone-Apps auf dem integrierten Touchscreen des Fahrzeugs zu verwenden, je nach App ist hierbei auch die Bedienung über Sprach- und Lenkradsteuerung möglich. AppLink basiert auf SmartDeviceLink-Technologie (SDL), einer Open-Source-Softwarelösung, die von mehreren Autoherstellern unterstützt wird. SDL bietet eine gemeinsame Schnittstelle zwischen Apps und Fahrzeugen.

"Die Funktion der 'Waze'-App ähnelt einem Head-up-Display und hat sich bereits millionenfach bewährt - nun werden auch zahlreiche Ford-Fahrer unterwegs sicher auf unsere App zugreifen können", sagte Jens Baron, Product Lead, In-Car Applications, Waze. "Diese App ist mehr als nur eine Anzeigehilfe, sie spiegelt eine riesige Gemeinschaft von Fahrern auf der ganzen Welt wider, die den oftmals stark verstopften Straßenverkehr durch Datenaustausch austricksen".

Darüber hinaus kündigte Ford in Barcelona an, dass die Podcast-App "Acast" ebenfalls für Ford-Fahrer zur Verfügung gestellt werden soll. Die App bietet Offline-Downloads und eine intelligente Empfehlungs-Engine, die Pendelzeiten analysiert, um Podcasts vorzuschlagen, die der tatsächlichen Reisedauer am besten entsprechen. "Acast" war einer der Gewinner der Ford AppLink Challenge 2017, einer Start-up-Veranstaltung, die Unternehmen dabei hilft, Ideen zu entwickeln, um das Autofahren angenehmer zu gestalten.

Ford bestätigte zudem, dass die folgenden Apps bald via AppLink zur Verfügung stehen:

- BPme - BP-Tankstellen finden und Kraftstoff bequem vom Auto aus bezahlen - Radioplayer - favorisierte Radiosendungen und Podcasts entdecken und streamen - Cisco WebEx - unterwegs an Meetings teilnehmen, sicher per Sprachbefehl**

* Fahrzeuge ab Modelljahr 2018, die über SYNC 3 (Version 3.0 oder höher) verfügen, können "Waze" auf dem Touchscreen sofort nutzen. Andere SYNC 3-fähige Ford-Fahrzeuge können je nach Modell ein Over-the-Air-Update oder ein Update über USB erhalten, um die "Waze"-Funktionalität zu aktivieren. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit in Ihrer Region finden Sie unter https://www.waze.com

** WebEx ist weltweit in folgenden Ländern erhältlich: Dänemark, Deutschland, USA, Großbritannien, Australien, Kanada, Spanien, Frankreich, Italien, Japan, Korea, Niederlande, Südamerika, Russland, Schweden, Türkei und China

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.

