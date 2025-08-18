VOX Television GmbH

"Die Höhle der Löwen" proudly presents: Gast-Löwen Lena Gercke und Christian Miele

Köln (ots)

Heute startet "Die Höhle der Löwen" auf RTL+ und am kommenden Montag bei VOX. Mit Lena Gercke und Christian Miele sind in dieser Herbststaffel zwei hochkarätige Gast-Löwen dabei. Lena Gercke ergänzt das Löwen-Rudel in Folge 4 am 15.9. bei VOX und bereits ab 8.9. auf RTL+: "Für mich ist es eine riesige Ehre, mit dabei zu sein. Schließlich sitzen in dieser Sendung ja wirklich die Top-Unternehmer Deutschlands", freut sich Lena Gercke. "Ich wurde mit offenen Armen empfangen. Ich freue mich, so viele innovative Köpfe an einem Ort zu treffen und bin sehr gespannt, was für spannende Gründer:innen ich kennenlernen darf."

Christian Miele ist im Staffel-Finale am 20.10. bei VOX und bereits ab 13.10. auf RTL+ als Gast-Löwe im Team: "Die Gründerszene ist mein Leben und ich bewundere jeden Menschen, der den Mut hat, sich in ein unternehmerisches Abenteuer zu stürzen. Und deswegen freue ich mich sehr, bei 'Die Höhle der Löwen' als Gast-Löwe meine Bewunderung für die mutigen Gründerinnen und Gründer vor einem Millionenpublikum zum Ausdruck zu bringen und hoffe sehr, dass ich die Chance haben werde, in spannende Start-ups zu investieren. Ich freue mich darauf!"

Außerdem kehrt Klartext-König Frank Thelen in die erfolgreiche VOX-Gründershow zurück. Der Unternehmer war bereits von 2014 bis 2020 Stamm-Löwe und nahm in der Jubiläumsfolge vor einem Jahr erneut auf den Löwen-Stuhl Platz. In der neuen Staffel wird Thelen nun wieder dauerhaft als Investor dabei sein - an der Seite von Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und Janna Ensthaler. "Es fühlt sich an wie nach Hause kommen", sagt Thelen. "Der Zeitaufwand für einen Löwen ist enorm. Wir bauen die Unternehmen aktiv mit auf. Viele denken, es handelt sich nur 15 Drehtage im Studio und that's it. Ich investiere viel Zeit, um die Gründer und Startups nach vorne zu bringen."

Exklusive Interviews mit Lena Gercke, Frank Thelen und anderen Löwen sowie alles zur neuen Staffel finden Sie HIER im RTL Mediahub.

