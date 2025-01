VOX Television GmbH

Alter, jetzt kannst du was erleben - in der neuen VOX-Sendung: "Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz" ab dem 5. März

"90 Tage, 10 Azubis, 1 Mission: Den Senioren wieder ein echtes Leben schenken", so André Dietz. "Mehr Freude, mehr Genuss, mehr Gespräch, mehr Gefühl. Schaffen wir es, aus einem Pflegeheim ein echtes Zuhause zu machen? Ich glaube fest daran. Dieses Experiment wird für Deutschlands Pflegeheime alles verändern."

Nach dem großen Erfolg der mehrfach preisgekrönten VOX-Doku-Reihe "Zum Schwarzwälder Hirsch - eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer" startet VOX jetzt ein Generationenprojekt mit Tim Mälzer und André Dietz. In der neuen ebenso hochemotionalen wie wegweisenden Doku-Reihe tauchen die beiden in das Leben von Seniorinnen und Senioren in einem Caritas-Pflegeheim ein. Die innovative Idee: Menschen mit Behinderung stehen den alten Menschen zur Seite und kümmern sich liebevoll um sie. Zudem können sie im Rahmen des Projekts eine Qualifizierung zum Alltagshelfer absolvieren und so langfristig außerhalb von Behindertenwerkstätten in eine Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt finden.

Während André Dietz sich schwerpunktmäßig mit den Menschen mit Behinderung beschäftigt und sie während ihrer Qualifizierung begleitet, legt Tim Mälzer seinen Fokus auf die Heimbewohner. Wie sehen die Lebensrealität und der Alltag der Seniorinnen und Senioren aus? Was sollte man verbessern - und wie? Und vor allem: Besteht die Möglichkeit, langfristig etwas zu verändern sowohl für die Menschen, die pflegen als auch für diejenigen, die auf Pflege angewiesen sind? Für Tim Mälzer steht fest: Aktiv bleiben, seine Leidenschaften nicht verlieren und teilhaben, das ist auch im Altersheim der Motor für ein glückliches Leben. Hier bringt er seine ganz persönliche Expertise ein - zum Beispiel: Schluss mit der Rundumversorgung und ran an den Herd.

Und tatsächlich: Das Generationenprojekt entwickelt sich zu etwas ganz Besonderem - mit Potential für uns alle:

"Warum haben viele Menschen Angst vor dem Altersheim? Warum wird nicht öfter und offener darüber gesprochen?", bringt Tim Mälzer das Thema auf den Punkt. "Menschen haben das Bedürfnis nach Stimulation. Vielen aber fehlt die Aktivierung im Alltag. Das scheint ein großes Problem zu sein, denn so verkümmern viele. Dabei könnte man mit einfachen Mitteln entgegenwirken, indem man ältere Menschen stärker ins Alltagsgeschehen involviert."

Infos:

"Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz" ab dem 5. März, mittwochs um 20:15 Uhr in vier Folgen bei VOX. Ab dem 5. März immer sieben Tage im Voraus auch auf RTL+ abrufbar.

Eine Produktion von Vitamedia Film im Auftrag von VOX.

