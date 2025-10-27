Children for a better World e.V.

Engagierte Jugendliche aus Baden-Württemberg mit dem CHILDREN JUGEND HILFT Preis in Berlin geehrt

Bad Rappenau (ots)

Rund 40 Kinder und Jugendliche hat die Kinderhilfsorganisation Children for a better World am 18. Oktober 2025 in Berlin für ihr gesellschaftliches Engagement mit dem CHILDREN JUGEND HILFT Preis ausgezeichnet und anschließend nach Schloss Bellevue eingeladen - darunter auch die Jugendlichen des Projekts "Affiliate for Good" aus Bad Rappenau, Baden-Württemberg.

Im Rahmen des CHILDREN JUGEND HILDT Camps 2025 hat die Kinderhilfsorganisation Children for a better World am 18. Oktober die acht beispielhaftesten Projekte für gesellschaftliches Engagement von Kindern und Jugendlichen ausgezeichnet. Auch die Mitglieder des Projekts "Affiliate for Good" haben ihren JUGEND HILFT Preis bei einer feierlichen Abendgala im Statthaus Böcklerpark in Berlin erhalten. Die Jugendlichen übernehmen in ihrem Projekt bereits in jungem Alter viel Verantwortung und sind so aktive Gestalter*innen für unsere Gesellschaft.

Das Projekt "Affiliate for Good"

Das Team von Affiliate for Good (19-21 Jahre) hat eine innovative Browser-Erweiterung entwickelt, mit der Nutzer*innen beim Online-Shopping automatisch Gutes tun können - und das ohne zusätzlichen Aufwand oder Kosten. Die Extension funktioniert über sogenannte Affiliate-Links: Wenn Nutzer*innen im Internet über diese Links einkaufen, erhält Affiliate for Good eine Vermittlungsprovision von den teilnehmenden Online-Shops. Diese Provisionen werden vollständig und transparent an gemeinnützige Initiativen weitergeleitet. So können Spenden generiert werden, ohne dass die Käufer*innen selbst Geld aufwenden müssen. Mit einem einzigen Klick wird ein Beitrag für eine bessere Welt geleistet.

Der Preis: Abendgala, Workshops und Schloss Bellevue

Der verliehene Preis beinhaltet neben einer finanziellen Förderung mit bis zu 2.500 Euro pro Projekt auch die Teilnahme am fünftägigen CHILDREN JUGEND HILFT Camp. Für dieses Engagement-Camp sind die rund 40 Sieger*innen aus acht verschiedenen Projekten vom 15. bis 19. Oktober in Berlin zusammengekommen. Während der Camptage haben die Kinder und Jugendlichen an Workshops zu Themen wie Projektmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Demokratiebildung oder Fundraising teilgenommen. Hier hatten die jungen Menschen die Möglichkeit, ihre Projekte weiterzuentwickeln und sich untereinander zu vernetzen. Gleichzeitig haben sie durch die Preisverleihung Anerkennung für ihr herausragendes Engagement erfahren. "Ich bin tief beeindruckt von dem Engagement und der Leidenschaft, mit denen sich all die Kinder und Jugendlichen für andere einsetzen. Sie erkennen Probleme und Bedürfnisse und schaffen aus eigener Kraft Lösungen, um die Welt ein Stück besser zu machen", so Cornelius Nohl, Geschäftsführer von Children for a better World.

Zum Abschluss des Camps wurden die Kinder und Jugendlichen von Elke Büdenbender, der Frau des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, feierlich in Schloss Bellevue empfangen.

Hintergründe zu Children for a better World

Children for a better World ist eine spendenfinanzierte Kinderhilfsorganisation mit Sitz in München. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche in ihrer Potentialentwicklung zu stärken. Dieses Anliegen wird in vier Programmen umgesetzt: In Brennpunkt-Stadtteilen setzt sich CHILDREN bundesweit gegen die Folgen von Kinderarmut ein. Zudem fördert der Verein engagierte Kinder und Jugendliche, die sich mit ihren eigenen Projekten für andere Menschen einsetzen. In den Kinderbeiräten entscheiden Kinder selbst über die Vergabe von Fördergeldern. Und mit Generation Germany begeistert CHILDREN junge Menschen für Demokratie. Im Jahr 2024 feierte die Organisation ihr 30-jähriges Bestehen.

Weitere Informationen zum Siegerprojekt stellen wir gerne zur Verfügung. Über eine redaktionelle Verwendung würden sich die jungen Projektmacher*innen sehr freuen.

