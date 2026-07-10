NDR / Das Erste

Fünf Jahre nach der Flutkatastrophe: tagesthemen senden live aus Altenahr

Hamburg (ots)

Die tagesthemen verlassen am Montag, 13. Juli ihre gewohnte Studiokulisse und senden live aus Altenahr im Ahrtal. Anlass ist der fünfte Jahrestag der Flutkatastrophe, in deren Folge 135 Menschen starben und viele Orte schwer zerstört wurden. Die Sendung entsteht in Zusammenarbeit von ARD-aktuell, SWR und WDR. Durch die Sendung führt Ingo Zamperoni.

„Die tagesthemen sind vor Ort, um direkt in den Dialog mit den Menschen zu treten – ein wichtiger Auftrag, den wir ernst nehmen“, sagt Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD-aktuell. „Die Sendung aus Altenahr unterstreicht, wie bedeutsam es ist, noch einmal hinzuschauen und zu erfahren, was aus den Betroffenen und der Region nach einer solchen Katastrophe geworden ist.“

In der Sendung blickt Ingo Zamperoni zurück auf die Nacht der Flutkatastrophe und begibt sich in einer Presenterreportage in Altenahr selbst auf Spurensuche. Ergänzt wird die Sendung durch eine Reportage aus Erftstadt und Bad Münstereifel. Weitere Beiträge widmen sich dem Stand des Wiederaufbaus in den Flutgebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Als Gesprächsgäste sind Dominik Gieler, Verbandsbürgermeister von Altenahr sowie Dr. Thomas Roggenkamp, Hydrologe an der Universtität Bonn vor Ort.

Die tagesthemen werden am 13. Juli um 21.55 Uhr live im Ersten ausgestrahlt. Zu finden ist die Sendung danach auch in der ARD Mediathek und auf tagesschau.de. Die tagesthemen werden von der ARD Gemeinschaftsredaktion ARD-aktuell in Hamburg produziert. Dort entstehen auch die Nachrichtensendungen tagesschau, der Nachrichtenkanal tagesschau24, das Online-Angebot tagesschau.de sowie die Social-Media-Kanäle der tagesschau.

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