NDR / Das Erste

Goldener Spatz für "Tagesthemen Special: 50 Jahre Sesamstraße" mit Krümelmonster und Caren Miosga

Hamburg (ots)

Hohe Auszeichnung für die Sesamstraße! Das "Tagesthemen Special: 50 Jahre Sesamstraße" mit Caren Miosga und dem Krümelmonster erhält den Kindermedienpreis "Goldener Spatz" in der Kategorie Unterhaltung. Die Auszeichnung gilt als wichtigster Kinder- und Jugend-Fernsehpreis im deutschsprachigen Raum. Vergeben wird er von einer internationalen Fachjury, bestehend aus 29 Jungen und Mädchen zwischen 9 und 13 Jahren. Die feierliche Preisverleihung findet am Freitagnachmittag in Erfurt statt.

NDR Programmdirektor Frank Beckmann: "Die deutsche Sesamstraße ist gerade 50 Jahre alt geworden. Wenn eine Kinderjury der berühmtesten Straße Deutschlands den wichtigsten deutschen Kindermedien Preis verleiht, dann ist das ein schöner Beleg dafür, dass die Sesamstraße ihr junges Publikum anhaltend und immer wieder neu begeistern kann. Danke an die Jury für diesen fantastischen Preis und danke an die Kolleginnen und Kollegen der Sesamstraße für 50 Jahre Wer, Wie Was!"

Das prämierte "Tagesthemen Special: 50 Jahre Sesamstraße", moderiert von Caren Miosga und mit Krümel als Studiogast, wurde am 8. Januar dieses Jahres ausgestrahlt. Bekannte Bewohner der Sesamstraße berichteten über die Vorbereitungen zur großen Jubiläumsfeier. In mehreren Schalten zu Elmo, Wolle, Pferd und Co. bekamen die Zuschauerinnen und Zuschauer exklusive Einblicke in verschiedene Winkel und Ecken der Sesamstraße. Und Krümel sprach seinen allerersten Tagesthemen Kommentar. Das achtminütige "Tagesthemen Special: 50 Jahre Sesamstraße" ist in der ARD Mediathek abrufbar.

In der Jurybegründung heißt es: "50 Jahre Sesamstraße - ist das nicht schon Grund genug, um einen Goldenen Spatzen zu gewinnen? Nein. Und trotzdem habt Ihr, liebe Sesamstraße, einen gewonnen. Mit Eurer sensationellen Idee, Euer Jubiläum mit den Tagesthemen zu verknüpfen, habt Ihr uns einige Gründe geliefert, um Euch heute hier den Goldenen Spatz übergeben zu können. Damit Ihr auch wisst, was uns dazu angestiftet hat, Euch als Preisträger zu wählen, möchten wir Euch ein paar unserer Gründe nennen. Faszinierend war beispielsweise, wie glaubhaft Ihr Eure Puppen gespielt habt. Man konnte außerdem wirklich gut erkennen, wie viel Mühe Ihr in Euer Werk gesteckt habt. Ebenfalls begeistert haben uns der Humor und die Wortwitze. Was die Sesamstraße auch noch so besonders macht, ist, dass egal ob Jung oder Alt, lieb oder doof, groß oder klein - das Anschauen macht Spaß. Deshalb wünschen wir uns, dass die Sesamstraße für immer so bleibt wie seit 1973. Außerdem muss sich unser geliebtes Krümelmonster doch auch weiterhin mit allen möglichen Keksen vollstopfen dürfen, oder?"

Der NDR wurde für seine Kinder- und Jugendsendungen schon mehrfach mit einem "Goldenen Spatz ausgezeichnet: für die Sesamstraße 2007 in der Kategorie beste Unterhaltung, 2010 für die Jugendserie "Allein gegen die Zeit", eine NDR Koproduktion, und 2021 für die NDR Vampirserie "Die Erben der Nacht".

Das Deutsche Kinder Medien Festival "Goldener Spatz" mit Sitz in Erfurt findet in diesem Jahr zum 31. Mal statt. Insgesamt werden zehn Preise für hochwertige Kindermedienangebote vergeben.

Original-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell