NDR / Das Erste

ESC: Sendungen "Countdown" und "Aftershow" am 13. Mai live aus Liverpool - erstmals gemeinsam mit ORF und das Schweizer Fernsehen

Hamburg (ots)

Zum ersten Mal können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gemeinsam auf das ESC-Finale einstimmen - und es auch zusammen ausklingen lassen: Die Rahmensendungen des Finales, "ESC - der Countdown" und "ESC - die Aftershow", kommen am Sonnabend, 13. Mai, live aus dem Tate Museum in Liverpool und werden gleichzeitig im Ersten, in ORF 1 sowie SRF 1 gezeigt. Die Eurovisionsshows mit Moderatorin Barbara Schöneberger beginnen um 20.15 Uhr und 0.45 Uhr. Dazwischen übertragen die Sender live ab 21.00 Uhr das ESC-Finale.

Barbara Schöneberger begrüßt für die Shows im Herzen von Liverpool ehemalige ESC-Teilnehmer*innen und prominente ESC-Fans aus den drei Ländern. Mit dabei sind auch die Hamburger Band "Lord Of The Lost", das Duo "Teya & Salena" aus Österreich sowie der Schweizer Sänger Remo Forrer - sie wurden ausgewählt, um ihre Länder im diesjährigen Wettbewerb zu vertreten.

Nach dem Finale übernimmt Barbara Schöneberger erneut, dann geht der ESC-Abend in die Verlängerung mit der Aftershow-Party.

Original-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell