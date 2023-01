NDR / Das Erste

1000. Folge von "Wer weiß denn sowas?": große Jubiläumsshow mit Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton sowie u. a. Günther Jauch und Markus Lanz

Sendetermin: Sonnabend, 18. Februar, 20.15 Uhr, Das Erste

Am 6. Juli 2015 fiel der Startschuss für "Wer weiß denn sowas?" am Vorabend im Ersten, knapp drei Wochen später folgte die erste XXL-Primetime-Ausgabe. Der Anfang einer Erfolgsgeschichte, die nach nur 7,5 Jahren mit einer runden Zahl gebührend gefeiert werden will: mit der großen Jubiläumsshow "Wer weiß denn sowas?" zur 1000. Folge. Für die extralange Ausgabe am Sonnabend, 18. Februar, um 20.15 Uhr im Ersten werfen sich nicht nur Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton richtig in Schale, sondern auch ihre Gäste und das Publikum. Im Studio des beliebtesten Wissensquiz' im deutschen Fernsehen wird der rote Teppich ausgerollt und eine Live-Band sorgt für die richtige Stimmung.

Zu den prominenten Gratulanten und Duellanten in der Gala zur 1000. Folge zählt u. a. Günther Jauch, der bei seiner "Wer weiß denn sowas?"-Premiere in einem garantiert spannenden Rateduell auf Markus Lanz trifft.

Dem Anlass angemessen wird in der Jubiläumsshow einmalig um 1000 Euro für jede richtige Antwort auf die verrückten, skurrilen aber teilweise auch praktischen Fragen von der Ratewand gespielt. Das erspielte Geld wird, wie gewohnt, auf die Zuschauerinnen und Zuschauer im Studio verteilt, die vor der Raterunde auf der Seite des späteren Siegerduos Platz genommen haben.

Bis zu dieser Ausgabe wurden in den Vorabend-Sendungen von "Wer weiß denn sowas" 11.988 Fragen gespielt, in den Wissensshows in XXL-Länge 1.152 - insgesamt gab es also 13.140 verblüffende Fragen und überraschende Antworten. Die Anzahl der Siege ist unter den Teams von Bernhard Hoecker und Elton über die neun Staffeln ausgeglichen - in etwa 50 zu 50 Prozent. Und in einer Sendung, der 204., entschieden Paul Panzer und Martin Rütter spontan, gemeinsam als Team gegen Hoëcker und Elton anzutreten. Nachdem sie verloren hatten, luden sie ihr Team-Publikum zu einem ihrer Tourneeauftritte ein.

Sie finden ein für die "Wer weiß denn sowas"-Jubiläumsshow produziertes Foto mit Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton unter ARD-Foto.de.

