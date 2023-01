NDR und SZ: Zahl der Privatjet-Flüge und Treibhausgas-Emissionen steigen

Hamburg (ots) - Wer fährt 2023 für Deutschland zum ESC-Finale nach Großbritannien? Das entscheidet sich am Freitag, 3. März, in der Show "Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool". Das Erste zeigt die Show um 22.20 Uhr live aus den MMC Studios in Köln. Moderatorin ist Barbara Schöneberger. Die Sendung ist zudem live auf eurovision.de und in der ...

