10 Jahre "Klein gegen Groß"- Die Jubiläumsshow" mit Kai Pflaume - und u. a. mit Senta Berger, Peter Maffay, Joko Winterscheidt, Elyas M'Barek, Jürgen Vogel und vielen Überraschungsgästen

Deutschlands erfolgreichste Familienshow wird 10: Am Samstag, 16. Oktober, lädt Moderator Kai Pflaume im Ersten zur Jubiläumsausgabe von "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" ein. Die bisherige Bilanz der Show ist beeindruckend. In 8334 Sendeminuten traten 457 kleine Herausforder*innen mit besonderen Fähigkeiten gegen 403 prominente Gegner*innen zu 377 Duellen an. Im Schnitt sahen 6,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer allein in Deutschland die Ausgaben von "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell", die dieses Jahr im Ersten Premiere hatten. Der Marktanteil liegt 2021 bisher bei durchschnittlich 20,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen bei 16,2 Prozent. Dazu kommen die nach wie vor steigenden Abrufzahlen in der ARD Mediathek - von Januar bis August waren es knapp 830.000 - sowie die Zuschauenden bei erneuten Ausstrahlungen in den Dritten Programmen. "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" läuft zeitgleich zum Ersten auch in ORF 1 (Österreich) und im SRF (Schweiz).

Auch in der Jubiläumsausgabe begrüßt Kai Pflaume wieder zahlreiche Topstars wie Schauspielerin Senta Berger, Sänger Peter Maffay, Entertainer Joko Winterscheidt, Schauspieler Elyas M'Barek, Sängerin Stefanie Heinzmann, die Wimbledon-Siegerin Martina Hingis und den Singer-Songwriter Nico Santos. Sie alle treten in herausfordernden Duellen gegen ihre "kleinen Gegner*innen" an, die trotz ihres jungen Alters ganz besondere Fähigkeiten haben. Dazu kommen viele hochkarätige Überraschungsgäste, die erst im Laufe der Jubiläumssendung bekanntgegeben werden.

Eine besonders knifflige Rechenaufgabe erwartet Christoph Maria Herbst. Sein kleiner Herausforderer behauptet, dass er blind ein Schachbrett so mit Zahlen befüllen kann, dass als Quersumme in jeder Waagerechten, Senkrechten und Diagonalen eine zuvor zufällig ausgewählte, dreistellige Zahl herauskommt. Der Schauspieler will sich dem schwierigen Duell stellen ...

Bereits in der ersten "Klein gegen Groß"-Show am 11. Juni 2011 trat der Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen zum Duell an. Zum Jubiläum stellt er sich einer neuen Aufgabe: Er will es diesmal schaffen, mehr der so genannten "Endorollen" zu machen als sein kleiner Herausforderer. Bei der kraftraubenden Übung aus dem Kunstturnen wird der gebeugte Körper mit gestreckten Armen und Beinen zum Handstand gehoben.

Der Schauspieler Jürgen Vogel tritt in der Jubiläums-Ausgabe zum letzten Mal zu seinem Spiel "Klein gegen Vogel" an und hat sich deshalb fest vorgenommen, diesmal wieder zu gewinnen.

Einen spannenden Rückblick auf die vergangenen 10 Jahre zeigt das NDR Fernsehen bereits am Freitag, 15. Oktober, um 20.15 Uhr in "10 Jahre Klein gegen Groß - Die unglaublichsten Geschichten der Kinder". In der 90-minütigen NDR Dokumentation präsentiert Moderator Kai Pflaume die lustigsten, kuriosesten und emotionalsten Momente der Show und Hausbesuche bei ehemaligen Kinder-Kandidat*innen. Dabei erinnern sich Stars wie Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Jan Josef Liefers, Otto Waalkes und Jürgen Vogel an ihre Auftritte bei "Klein gegen Groß". Am Sonntag, 17. Oktober, ist die Dokumentation auch um 15.30 Uhr im Ersten zu sehen.

In der ARD Mediathek (www.ardmediathek.de) gibt es vom 15. Oktober an ein umfangreiches Angebot mit spannenden und unglaublichen Duellen aus 10 Jahren "Klein gegen Groß", präsentiert von Kai Pflaume.

Weitere Informationen zur Jubiläumsshow sowie Videos früherer Sendungen finden Sie auf der Webseite: https://www.daserste.de/unterhaltung/show/klein-gegen-gross/sendung/index.html

ARD-TV-Audio stellt begleitendes Hörfunkmaterial (Interviews) zur Sendung zur Verfügung: https://ardtvaudio.de/planung?page=3

In ARD-Foto steht eine spezielle Fotostrecke mit Kai Pflaume und Kindern zum Jubiläum zur Verfügung. Falls es Interviewwünsche gibt - mit Kai Pflaume, Talenten, Prominenten -, melden Sie sich gern!

Sendetermin: Sonnabend, 16. Oktober, 20.15 Uhr, Das Erste

