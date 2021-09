NDR / Das Erste

Dreh für neuen NDR "Tatort" aus Kiel: Klaus Borowski (Axel Milberg) und Mila Sahin (Almila Bagriacik) ermitteln in der Welt von Sex- und Liebessüchtigen

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Wozu sind Menschen fähig, wenn ihre Liebe zurückgewiesen wird? Das ist die Kernfrage in dem neuen NDR "Tatort: Borowski und das hungrige Herz". Neben Axel Milberg als Klaus Borowski und Almila Bagriacik als Mila Sahin ist die Newcomerin Laura Balzer in der Episoden-Hauptrolle zu sehen. Für ihre Theaterrollen wurde sie bereits mehrfach ausgezeichnet. An ihrer Seite spielen u. a. Lina Wendel, Martin Umbach und Robert Finster.

Sechs der Schlüsselpositionen bei der Produktion dieses "Tatorts" sind mit Frauen besetzt: Die isländische Regisseurin Maria Solrun setzt den Krimi bis zum 20. Oktober in Kiel, Bad Oldesloe und Hamburg in Szene. Das Drehbuch stammt von Grimme-Preis-Trägerin Katrin Bühlig, die für den NDR auch die Vorlage für den Spielfilm "Meine fremde Freundin" schrieb. Hinter der Kamera steht Birgit Gudjonsdottir. Sie wurde 2013 mit dem Filmdrama "Zappelphilipp" für den Deutschen Kamerapreis nominiert und arbeitete u. a. für die TV-Reihe "Die Drei von der Müllabfuhr". Produzentin ist Kerstin Ramcke (Nordfilm), als ausführende Produzentin ist Sabine Timmermann tätig. Die Redaktion beim NDR hat Sabine Holtgreve.

Zum Inhalt: In einem Mietshaus in Kiel finden Borowski und seine Kollegin Mila Sahin die Tote Andrea Gonzor erschossen auf ihrem Bett. Mord oder Suizid? Rechtsmedizinerin Frau Dr. Kroll (Anja Antonowicz) stellt verschiedene Spermaspuren an der Leiche fest. Andrea Gonzor hatte an diesem Abend offenbar zu einer Erotikparty eingeladen und Sex mit sechs Männern. Warum tut eine Frau so etwas, fragen sich Sahin und Borowski. Der einzige Schlüssel zur Aufklärung scheint Andreas Freundin Nele zu sein (Laura Balzer), die die Tote entdeckt hat. Borowski und Sahin tauchen ein in die Welt von Sex- und Liebessüchtigen ...

Neben den bereits Genannten spielen Thomas Kügel (Kriminalrat Schladitz), Peter Sikorski (Dr. Jan Lottmann), Anna König (Andrea Gonzor), Kailas Mahadevan (Ralf Petersen), Magnus Mariuson (Torben Müller) und andere.

Wann der "Tatort: Borowski und das hungrige Herz" im Ersten und der ARD-Mediathek zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.

Hinweis: Ein Produktionsfoto zum Drehstart finden Sie unter www.ARD-Foto.de.

Wegen der Corona-Pandemie können wir leider keinen Set-Termin anbieten.

Original-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell