Großer Erfolg für "Großstadtrevier - St. Pauli, 06:07 Uhr": 6,954 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer

Der erste Spielfilm zur Kult-Serie "Großstadtrevier" am Mittwochabend, 19. Mai, im Ersten war ein großer Erfolg: Im Schnitt 6,954 Zuschauerinnen und Zuschauer haben den Krimi verfolgt. Der Marktanteil lag bei 23,6 Prozent. Der Film handelt von einem brutalen Überfall auf die Polizistin Nina Sieveking (Wanda Perdelwitz), die zum festen Ensemble der Serie gehört. Als sie in der U-Bahn und an der Station St. Pauli von zwei Männern niedergeschlagen und schwer misshandelt wird, schreitet keiner der Augenzeugen ein.

Frank Beckmann, Programmdirektor NDR Fernsehen und Koordinator ARD-Vorabend: "Das Großstadtrevier beweist seit nunmehr 35 Jahren im ARD Vorabend, dass kluge Geschichten, die den Zeitgeist reflektieren und von warmherzigen Figuren getragen werden, ihr Publikum finden. Was die Serie am Vorabend gezeigt hat, zeigt sie nun auch als Spielfilm am Hauptabend".

"Großstadtrevier - St. Pauli, 06:07 Uhr" entstand nach einem Buch von Norbert Eberlein unter der Regie von Félix Koch und ist eine Produktion der LETTERBOX Filmproduktion (Produzentin: Dr. Claudia Thieme) im Auftrag der ARD Degeto (Redaktion: Katja Kirchen) und des Norddeutschen Rundfunks (Redaktion: Franziska Dillberger, Diana Schulte-Kellinghaus) für Das Erste. Die Serie ist aktuell immer montags um 18.50 Uhr im Ersten zu sehen, ab Oktober mit neuen Folgen.

"Großstadtrevier - St. Pauli, 06:07 Uhr" ist weiterhin in der ARD-Mediathek zu sehen.

