Der ultimative Kennzeichenhalter aus dem Ländle / Autozubehör de luxe

CarSign Germany GmbH

Balzheim/Ulm (ots)

Die Marke CarSign ist vermutlich dem einen oder anderen Besitzer von Luxuslimousinen schon mal "über den Weg gelaufen". Kein Wunder - denn die Firma CarSign aus Balzheim bei Ulm produziert schon seit über 15 Jahren hochwertigste Kennzeichenhalter aus Edelstahl für Oberklasse- und Sportwagen aller Premiummarken. Das "Center of Excellence" von Mercedes-Benz in Sindelfingen, AMG Affalterbach oder Rolls-Royce Händler bestellen perfekt angepasste Edelstahlrahmen für die jeweiligen Karosserien. Edelstahloberflächen wie Chrom, Echt-Carbon oder Pianolack sind das Tagesgeschäft für die spezialisierte Manufaktur. Aber auch viele Privatfahrer lassen sich von den Spezialisten besondere CarSigns mit Individualisierungen wie Lasergravuren oder 3D-Inlays nach Layout produzieren. "Diese Einzelbestellungen machen unsere edlen CarSign Kennzeichenhalter zu Unikaten und der Besitzer ist stolz auf seine besonders schöne "Visitenkarte" am Fahrzeug", sagt Geschäftsführer Andreas Eichhorn. Im neuen CarSign Onlineshop kann jeder ambitionierter Automobilist seinen perfekten Kennzeichenhalter gestalten - mit perfekten Biegungen, edelsten Oberflächen und einem genialen Clip-System für eine einfache Montage. Der Aufwand ist nicht kostenlos - ab 49 EUR gibt es die schönen Teile aus der Manufaktur unter www.carsign.de.

Original-Content von: CarSign Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell