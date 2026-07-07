APOTHEKE ADHOC

APOTHEKE ADHOC: knapp 30 Mio. Visits im 1. HJ 2026

+18,5% zu 2025

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Berlin (ots)

APOTHEKE ADHOC baut starke Marktposition weiter aus: Im ersten Halbjahr 2026 erreichte das bedeutende Informationsportal für den deutschsprachigen Apotheken- und Pharmamarkt fast die magische 30 Millionen Visits-Marke. Mit 29,89 Million Website-Besuchen und einem Plus von 18,5% zum ersten Halbjahr 2025 wächst die Reichweite des Branchenmediums eindrucksvoll.

Fachjournalismus boomt: APOTHEKE ADHOC steht für seriöse, blitzschnelle und qualitativ hochwertige Berichterstattung. Als unabhängiges Nachrichtenportal prägt und gestaltet die digitale Plattform heute den Markt. APOTHEKE ADHOC liefert der Branche verlässliche Informationen in Echtzeit und ist mit seiner journalistischen Tiefe am Puls der Zeit. Das unterstreicht auch der Vergleich der ersten Halbjahre 2025 zu 2026: Während 2025 die Performance auf stolze 25 Millionen Visits ausgebaut werden konnte - markiert der aktuelle Sprung auf knapp 30 Millionen Visits einen weiteren Meilenstein in der Erfolgsgeschichte des für die Nutzer:innen weiterhin komplett kostenlosen Portals.

"Hinter diesen starken Zahlen steckt echtes, verlässliches Handwerk", betont Tom Bellartz, Herausgeber von APOTHEKE ADHOC. "Rund 30 Millionen Visits in nur sechs Monaten zeugen davon, dass Qualitätsjournalismus gefragter ist denn je. Besonders dann, wenn er vob echten Menschen produziert wird. . Unsere Redaktion arbeitet jeden Tag mit vollem Einsatz daran, komplexe Themen sauber auszuarbeiten und verständlich auf den Punkt zu bringen. Nur durch diesen kompromisslosen Journalismus gelingt es uns, als unabhängiges Nachrichtenportal der verlässliche Pulsgeber der Branche zu sein."

Neben der Tagesaktualität und den Video- und Liveformaten zu politischen und marktrelevanten Themen ist das Exklusivangebot APOTHEKE ADHOC plus ein Wachstumstreiber. Das Angebot zählt inzwischen mehr als 37.300 verifizierte Nutzer:innen, die täglich auf exklusive Inhalte, vertiefende Analysen und fundierte Hintergrundberichte zugreifen können.

Starke Präsenz im digitalen Ökosystem

APOTHEKE ADHOC überzeugt ebenfalls durch enorme Präsenz und Interaktion im gesamten digitalen Kosmos. Die Reichweite in den sozialen Netzwerken untermauert die enge, emotionale Bindung zur Zielgruppe: Mit 55.000 Fans auf Facebook, 29.600 Followern auf Instagram, 7.550 Abonnent:innen auf

YouTube sowie über 23.000 Followern auf LinkedIn publiziertt das Portal auf allen relevanten Plattformen. Ergänzt wird die digitale Präsenz durch das etablierte Webinar-Portfolio für die berufliche Weiterbildung.

Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.

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