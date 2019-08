APOTHEKE ADHOC

VISION.A 2020: Jetzt Tickets sichern für die Digitalkonferenz des Jahres

Pharma Digital: ALLES AUF KOMMUNIKATION! Das ist Ansage und Programm in einem: VISION.A, die von APOTHEKE ADHOC gegründete Digitalkonferenz, rückt im März 2020 erneut den Fokus auf die Digitalisierung des Apotheken- und Gesundheitsmarktes. Ganz besonders aber geht es um die Frage: "Wie ändert sich die Kommunikation in einem digitalisierten Pharma- und Apothekenmarkt?" Rund 50 Speaker, Impulsvorträge, eine Start-up Session, Paneldiskussionen und Workshops bieten eine Rund-um-Versorgung und stellen sicher, dass Besucher auf ihre Kosten kommen. Bis zum 30. November 2019 sind Tickets zum Super-Early Bird-Tarif erhältlich. Wer früh sein Ticket sichert, spart 400 Euro.

Am 11. und 12. März 2020 treffen sich in Berlin zum fünften Mal Ideengeber, innovative Köpfe und Brancheninsider - doch von Stillstand keine Spur. Keine VISION.A-Konferenz ohne Veränderung, Weiterentwicklung oder ohne neue Networking-Formate. 2020 geht es um die Frage, wie sich die Kommunikation im Zuge der Digitalisierung zwischen Patienten, Ärzten und Apothekern entwickelt und wie die Apotheke von morgen aussehen muss. In spannenden Impulsvorträgen mit Diskussionspotenzial und Workshop-Charakter ist alles erlaubt. Die Distanz zwischen Speakern und Zuhörern wird 2020 aufgelöst - das Ziel ist der Dialog und das Erarbeiten gemeinsamer neuer Erkenntnisse. Lebendiger Austausch auf Augenhöhe statt gefühlter Distanz.

Die GALLERY OF INSPIRATION bietet parallel dazu Innovationen zum Anfassen und Ideen zum Ausprobieren. Weniger Frontalbeschallung, mehr Interaktivität: ein hochfrequentes Programm auf bis zu fünf Bühnen gleichzeitig lässt keine Wünsche offen. Jeder Teilnehmer soll sich ganz nach seinem persönlichen Interesse in der Welt der Innovationen und Visionen bewegen, Experimente wagen, sich ausprobieren - ein Wissensboost mit starkem Networking-Charakter!

Das Kühlhaus Berlin bietet auch 2020 als großzügiger Open Space Luft und Raum für alle, die sich nach einem spannenden Programm, Networking, Wissensvorsprung und Inspiration verzehren.

Thomas Bellartz, Herausgeber von APOTHEKE ADHOC, freut sich auf ein spannendes Format: "Der digitale Raum verändert sich permanent und mit ihm die Kommunikation. Digital Health bedeutet aktiv zu kommunizieren, immer auf Empfang zu sein. Deshalb müssen wir über den Tellerrand schauen, uns interdisziplinär mit Best Practices beschäftigen, ein waches Auge für die Trends am Markt und vor allem ein echtes Interesse für die Bedürfnisse der Gesellschaft haben!"

VISION.A bietet seinen Gästen Vollpension: Wissen nonstop, Networking, Inspiration, Start-up-Session, Awardverleihung in neuen Kategorien, After-Show-Party und natürlich auch kulinarische Highlights.

Jetzt 400 Euro sparen und Super-Early Bird-Ticket sichern: https://vision.apotheke-adhoc.de/tickets/

