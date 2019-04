APOTHEKE ADHOC

Rasantes Wachstum: PTA IN LOVE erhöht April-Auflage auf 11.000 Boxen

Berlin (ots)

Anmelden, auspacken, verlieben! Mit diesem Aufruf startete im Oktober 2018 die kostenlose Produkt-Box PTA IN LOVE. In nur sechs Monaten ist die PTA-Community rasant gewachsen: 11.000 Boxen werden in diesem Monat verschickt. Und das Beste: Auf dem Cover des PTA IN LOVE-Magazins strahlt erstmals eine echte PTA - die erste von zehn Kandidatinnen, die in Berlin beim professionellen Covergirl-Shooting dabei waren.

Eine Box voller Lieblingsprodukte, exklusiv für PTA. Denn PTA sind als engagierte Beraterinnen nicht nur ein wichtiger Teil des Apothekenteams, sie sind auch erfahrene und empathische Produktexperten. Für sie gibt es bereits seit Oktober und mittlerweile monatlich PTA IN LOVE - eine kostenlose, wunderschön gestaltete Box, direkt nach Hause geliefert. Die Box enthält Präparate und Produktproben, darunter Ware in Originalgröße aus der Freiwahl, Medizinprodukte und spezielle Pröbchen sowie besondere "Give Aways" aktueller Kampagnen. Passende Zusatzinformationen auf Produktkarten nutzen in der weiteren Beratung. Zusätzlich bietet das beiliegende PTA IN LOVE-Magazin Unterhaltung und Information.

Die Idee hinter dem aktuellen PTA IN LOVE-Cover: Nicht nur äußerlich hat sich etwas verändert, auch inhaltlich rückt das Magazin näher an seine Community und stellt nun mit jeder Ausgabe das Covergirl des Monats, und damit eine PTA aus der Community, in einem persönlichen Porträt vor. Die permanent steigende Auflagenzahl ist nicht nur ein großer Erfolg, sondern auch eine wachsende Herausforderung, denn das Team hinter der Box schätzt den direkten Kontakt mit den PTA und will diesen weiterhin pflegen und intensivieren.

Anmeldungen und Bewertungen laufen über die Plattform www.pta-in-love.de, bei dem für die registrierten PTA alle Informationen und Inhalte noch einmal zusätzlich online bereitgestellt werden.

Thomas Bellartz, Geschäftsführer von El Pato und Herausgeber von PTA IN LOVE: "Die Erfolgsgeschichte von PTA IN LOVE verläuft rasant, das macht uns glücklich. Jetzt wollen wir den bereits engen Kontakt und Dialog mit unserer Community, online und offline, vertiefen. Wir wollen eine glückliche und langfristige Beziehung, wollen dauerhaft "IN LOVE" bleiben und das Stadium nach der ersten Verliebtheit für tiefergehende Dialoge nutzen."

Zur Anmeldung von PTA IN LOVE: www.pta-in-love.de.

