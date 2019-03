APOTHEKE ADHOC

APOSCOPE-Studie "Status Quo 2019: Digitalisierung in der Apotheke" / Apotheken: Künstliche Intelligenz bietet Chancen

Apothekerinnen und Apotheker stehen technischen Innovationen aufgeschlossener gegenüber als in der Öffentlichkeit häufig dargestellt. 49 % der Inhaber und sogar 63,5 % der Filialleiter sind der Ansicht, dass sich Apotheken auch im Digitalzeitalter erfolgreich geschäftlich positionieren können. Das ergab die bereits zum vierten Mal durchgeführte APOSCOPE-Studie "Status Quo 2019: Digitalisierung in der Apotheke".

So ist eine Mehrheit (53,1 %) der mehr als 500 Befragten der Ansicht, dass Künstliche Intelligenz (KI) die Arbeit in der Apotheke erleichtern könne. Nur 11,3 % glauben, KI würde die Arbeit erschweren. Weit mehr als ein Drittel haben sich dazu noch keine abschließende Meinung gebildet. Diejenigen, die an den Nutzen von KI glauben, erhoffen sich eine Optimierung und/oder Erleichterung von Arbeitsabläufen oder eine weitergehende Minimierung von Fehlern bzw. die Unterstützung bei entsprechenden Kontrollen.

Auch wenn 70 % der Befragten, fast deckungsgleich wie in den Vorjahresbefragungen, der Ansicht sind, dass Apotheken bei der Digitalisierung einen Nachholbedarf haben, bedeutet dies nicht, dass Apotheken schlecht aufgestellt sind. "Diese Einschätzung zeigt eher, wie realistisch Apothekenteams bereits die Digitalisierung bewerten. Denn so rasant wie die Entwicklung derzeit voranschreitet, so muss es auch eine fortwährende Veränderungsbereitschaft in der Apotheke geben", sagt Thomas Bellartz, Geschäftsführer von APOSCOPE.

Bei den sozialen Netzwerken setzt sich der Vorjahrestrend fort: PTA, aber auch Apothekerinnen und Apotheker, nutzen verstärkt WhatsApp (89,1 %) und Instagram (27,4 %), Facebook (52,1 %) stagniert. PTA nutzen soziale Medien stärker als Apothekerinnen und Apotheker. An der APOSCOPE-Umfrage vom 4. bis 7. März 2019 nahmen 503 Personen teil. Eine durchschnittliche Umfrage dauerte 11 Minuten. Ausgewertet wurden die Antworten von 98 Inhabern/Apothekenleitern, 41 Filialleitern, 112 angestellten Apothekern und 252 PTA. 357 der Befragten waren weiblich, 146 männlich.

APOSCOPE bietet Online-Marktforschung im Apotheken- und Pharmamarkt und liefert zielgenaue Marktforschungsergebnisse innerhalb weniger Stunden. Das Panel von APOSCOPE besteht aus mehr als 1.800 verifizierten Panelisten. APOSCOPE ist ein Angebot des Medienunternehmens EL PATO, das in Berlin mit rund 50 Mitarbeitern Medien und andere Formate für den deutschsprachigen Gesundheitsmarkt betreibt.

