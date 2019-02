APOTHEKE ADHOC

VISION.A Awards 2019: Die Shortlist steht fest

31 Beiträge nominiert

Berlin (ots)

Wenn am 20. März 2019 in Berlin zum vierten Mal die VISION.A Awards verliehen werden, können Sieger und Platzierte wieder in sechs Kategorien jubeln. Nun steht die Shortlist der möglichen Preisträger fest.

Zahlreiche Einsendungen erreichten die Organisatoren der VISION.A Awards, die am 20. März 2019 zum vierten Mal verliehen werden. Die fünfköpfige Jury aus Branchenexperten hatte wieder die Qual der Wahl, welche Unternehmen, Agenturen und Kampagnen in sechs neuen Kategorien mit Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet werden. Einreichungen dieser Unternehmen und Agenturen haben es auf die Shortlist für die VISION.A Awards 2019 geschafft:

- adcommander GmbH mit beauty shelf - Apotheker ohne Grenzen Deutschland e.V. mit der Sommertour 2018 - awinta GmbH und Eisenblätter Kommunikation mit Palmsecure[TM] Venenscan - awinta GmbH und Eisenblätter Kommunikation mit aViewer - Becton Dickinson Rowa Germany GmbH mit "Ein neues Medikationserlebnis für Apothekenkunden" - Cara by HiDoc Technologies GmbH mit "Cara Care - Individuelle Ernährungsberatung" - CHAPCO GmbH mit "CHAPCO - Die Apotheken-App" - DiHeSys - Digital Health System GmbH mit "Personalisierte Medizin durch 2D und 3D Druck" - Dr. med. Sebastian Horn mit "Der DST (Demenz Screening Test)" - HealthCare Futurists GmbH mit "Jakiba® - gemeinsam gesünder" - HRA Pharma und HitchOn GmbH mit "Bedside Stories" - IT-Labs GmbH mit "Alberta - Digitale Power für Homecare" - Jäger Health Köln GmbH und marpinion® GmbH mit "Die Aponovela - Liebe ist gesund" - kanyo® - eine Marke des Fachverlags Gesundheit und Medizin GmbH & Co. KG mit "Ratgeber stark-gegen-schwitzen.de" - kg-pharma GmbH & Co. KG mit "PrivMed® - Die Zukunft der personalisierten Medikation" - Lauer Fischer GmbH und Mediteo GmbH mit "CAREGIVER statt "EINZELHÄNDLER"" - LINDA AG und LetPetitMax / Candoo-Media mit "LINDA Interaktionsmanagement: Gemeinsam besser für mehr Arzneimitteltherapiesicherheit." - m.Doc GmbH mit "m.Doc - Die digitale Gesundheitsplattform" - medimove GmbH mit mimeno (App) - MOIO GmbH mit "moio. Das intelligente Pflegepflaster." - Novartis Pharma GmbH Kampagne Herzinsuffizienz und xeomed - digital evolution in healthcare mit "Herz gut, alles gut" - P & G Health (Merck Selbstmedikation) und Lyve / Geometry Global mit Kytta "Schulung mit SubsTanz" powered by apovoice.com - P & M Cosmetics / DERMASENCE und mediascale/WEFRA Mediaplus/WKW MÜNSTER, Fürst von Martin mit "DERMASENCE löst Hautproblem - altes Wissen innovativ umgesetzt" - ratiopharm GmbH und pyrus Werbeagentur & Publicis Pixelpark GmbH mit "Teste dich! - Zur Einführung des HIV Selbsttests" - Reckitt Benckiser Deutschland GmbH und Schmittgall Werbeagentur GmbH mit Gaviscon® - scanacs GmbH & Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG mit "Digitale Überprüfung von Verordnungen auf ihre Erstattungsfähigkeit in Echtzeit in der Apotheke." - Selfapy GmbH mit "Online-Therapieprogramm bietet schnelle Hilfe bei psychischen Belastungen" - Shire Deutschland GmbH und Digital Spital GmbH, Medizin & Markt GmbH mit "myPKFit - Eine Innovation, die Hämophilie A-Patienten im Alltag unterstützt." - TAWNY GmbH mit "TAWNY - Emotionale KI für die Apotheken" - Tomes GmbH mit "Idana - intelligente digitale Anamnese" - ZEABORN Shipment Management GmbH & Cie. KG und move UP Gesellschaft für Gesundheitsmanagement mbH mit "move ON BOARD - Ein Programm zur Gesundheitsförderung der Offshore Mitarbeiter von ZEABORN Ship Management"

Jurymitglied Thomas Bellartz, VISION.A-Initiator und Herausgeber von APOTHEKE ADHOC: "Die Einreichungen waren in diesem Jahr so vielfältig wie die Herausforderungen, die der digitale Wandel für Patienten, Apotheken und Pharma mit sich bringt. Die Jurymitglieder haben sich im Vorfeld der Jurysitzung nicht nur alle Einreichungen angeschaut, sondern natürlich auch miteinander diskutiert, wer es auf die Shortlist und schließlich aufs Treppchen schafft."

Neben Bellartz gehören Patrick Hollstein (Apotheker & Chefredakteur APOTHEKE ADHOC), Anike Oleski (Apothekerin & Inhaberin BerlinApotheke), Ulrich Rindt (Apotheker & Co-Founder apothekia) und Dirk Vongehr (Apothekeninhaber und Mitglied des Präsidiums des MVDA e.V.) der Jury an. Die Award-Verleihung ist auch in diesem Jahr der Höhepunkt des ersten Tages von VISION.A, eröffnet von einem akrobatischen Abendprogramm mit dem preisgekrönten Trapez-Duo Elja.

In diesem Jahr steht die Digitalkonferenz VISION.A ganz unter dem Motto "Pharma & Apotheke - The Next Generation" und die Macher haben ihr Konzept dafür ausgeweitet: Diesmal werden tatsächlich greifbare Innovationen nicht nur in Vorträgen, sondern auch vor Ort live erlebbar sein. Auch Top-Keynotes werden das Publikum wieder begeistern, darunter Dunja Hayali, Prof. Dr. Jürgen Schmidhuber, Florian Kaps, Dr. Tu-Lam Pham, Prof. Dr. Viktor Mayer-Schönberger und Viviane Wilde und zahlreiche Silent Lab-Speaker werden ihre Ansichten zur Digitalisierung von Apotheke und Pharma mit den Gästen diskutieren.

Dr. Hajo Schumacher, einer der populärsten Journalisten der Hauptstadt, wird wieder wortgewandt und unterhaltsam durch das eineinhalbtägige Programm führen. Neue Formate, wie die Start-up Audition, die Gallery of Inspiration und die neuen Silent Labs bieten den Besuchern ein rundum spannendes und flexibles Programm.

Die Sieger und Platzierten der VISION.A Awards erwartet nicht nur der Applaus der Gäste und eine stimmungsvolle Verleihung in einem der wohl disruptivsten Orte der Stadt - der neuen Location Kühlhaus Berlin. Vielmehr noch erhalten die Preisträger neben wunderschönen Trophäen auch Medialeistungen im Gesamtwert von mehr als 50.000 Euro bei APOTHEKE ADHOC, dem führenden Newsportal für den Apotheken- und Pharmamarkt. Und gefeiert wird anschließend auch, bei der Party der Visionäre.

Tickets für die Digitalkonferenz, die Award-Verleihung sowie die anschließende Party der Visionäre mit Food & Drinks sind online erhältlich unter https://vision.apotheke-adhoc.de/digitalkonferenz/tickets/

