Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e. V.

Zum Weltverbrauchertag: Fairer und seriöser Direktvertrieb dank etablierter Verhaltensstandards

Berlin (ots)

Zum diesjährigen Weltverbrauchertag am 15. März, macht der Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e. V. (BDD) auf die vor über vierzig Jahren eingeführten Verhaltensstandards des Verbands aufmerksam, die für den fairen und seriösen Direktvertrieb stehen. Als ethische Standards für Verbraucherfreundlichkeit und -sicherheit, aber auch für strikte Lauterkeit gegenüber den selbständigen Vertriebspartnerinnen und -partnern, gelten diese weiter als gesetzliche Schutzvorschriften.

Beim klassischen Direktvertrieb werden Waren und Dienstleistungen oft in den eigenen vier Wänden und in entspannter Atmosphäre vorgestellt. Weil die persönliche Beratung und der Mensch bei diesem Vertriebsmodell immerim Mittelpunkt stehen, ist die Einhaltung ethischer Standards von besonders hoher Bedeutung. Die Mitgliedsunternehmen des Bundesverband Direktvertrieb Deutschland haben deshalb vor über vier Jahrzehnten Verhaltensstandards für die Branche erstellt, an die die Mitglieder sich freiwillig halten. Unter anderem regelt das Werk die transparente Information und ehrliche Kommunikation zu Produkten und Karrieremöglichkeiten, empfiehlt ein umfangreiches Widerrufsrecht sowie die Schulung der Vertriebspartnerinnen und -partner zu diesen Standards.

"Uns ist wichtig zu betonen, dass wir uns mit unserem eigens erstellten Regelwerk, den BDD-Verhaltensstandards, für den fairen Umgang miteinander und ein sauberes Marktverhalten einsetzen. Das gilt in Bezug auf Verbraucherinnen und Verbraucher in gleicher Weise wie für unsere Vertriebspartnerinnen und -partner. So möchten wir dazu beitragen, dass noch mehr Menschen die schönste und älteste Vertriebsform der Welt ohne Vorbehalte kennen und lieben lernen können", erläutert Elke Kopp, Vorstandsvorsitzende des BDD, die Bedeutung der Verhaltensstandards am Weltverbrauchertag. Auf den Weltverbrauchertag wird seit 1983 als Aktionstag von internationalen Verbraucherorganisationen aufmerksam gemacht.

Die Verhaltensstandards sind öffentlich zugänglich und auf der Webseite des Verbands einsehbar: www.direktvertrieb.de/de/verhaltensstandards

Über den Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V.

Seit über 55 Jahren setzt sich der Bundesverband Direktvertrieb Deutschland (BDD) für die Interessen der Direktvertriebsunternehmen des privaten Konsumgüter- und Dienstleistungsbereichs ein. Die BDD-Mitglieder haben sich zur Einhaltung von Verhaltensstandards verpflichtet, die für ein faires Miteinander im Direktvertrieb sorgen. Im BDD sind über 40 Unternehmen organisiert, die ganz unterschiedliche Produkte bzw. Dienstleistungen verkaufen. Dazu gehören z. B. Haushaltswaren, Reinigungsmittel, Bauelemente, Getränke, Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetik- und Schönheitsartikel, Schmuck, Heimtiernahrung sowie Energiedienstleistungen.

