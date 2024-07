Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e. V.

75 Prozent weibliche Führungskräfte im Direktvertrieb

Berlin (ots)

Laut einer internen Befragung unter den Mitgliedern des Bundesverbands Direktvertrieb Deutschland (BDD) für das Jahr 2023 sind 75 Prozent der Führungspositionen an Frauen vergeben worden. Im deutschlandweiten Vergleich, bei welchem der Anteil derzeit bei 29 Prozent* liegt, übernimmt die Branche damit eine Vorreiterrolle.

Der Direktvertrieb bietet oft einmalige Einkaufserlebnisse, die besonders viel Spaß machen. Dabei ist die Produktpalette vielfältig: Von Haushaltswaren und Wellnessprodukten über Lebensmittel und Getränke bis hin zu Kosmetik, die im Rahmen von Produktpartys angeboten werden. Aber auch die Einzelberatung macht einen großen Teil der Vertriebsart aus. Frauen sind in diesen Bereichen besonders erfolgreich, wie die Zahlen des Bundesverbands Direktvertrieb Deutschland belegen.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die flexiblen Arbeitszeiten, aber auch das Gemeinschaftsgefühl und die Wertschätzung, die im Direktvertrieb gelebt werden, sind Faktoren, die viele Frauen schätzen und sie dazu bewegt, in die Branche neben- und hauptberuflich einzusteigen, um dort ihren beruflichen Werdegang auf- und auszubauen.

"Weibliche Karrieren sind Teil der DNA unserer Branche", so die Vorstandsvorsitzende des BDD, Elke Kopp. "Wer mit unserer Vertriebsart Erfolg haben will, muss Menschen lieben und ihnen zuhören, also ehrliches Interesse an ihnen zeigen, um durch die direkte Beziehung zu erschließen, welche individuellen Bedürfnisse die Kundinnen und Kunden haben. Wir sehen, dass viele Frauen diese Fähigkeiten in besonders hohem Maße mitbringen und deshalb auf ganz natürliche Weise ihre Karrieren in unserer Branche begehen."

Der Umsatz der Mitglieder des BDD aus dem Direktvertrieb ist im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent gestiegen. Damit wird der Trend der letzten Dekade bestätigt, der ein konstantes Wachstum der Branche aufweist.

Auf der Webseite des BDD sind Unternehmen vertreten, die den Einstieg in den Direktvertrieb ermöglichen: Direktvertriebsunternehmen.

Beispiele erfolgreicher Frauen der Branche und ihre Success Stories sind unter folgendem Link abrufbar: Frauen im Direktvertrieb.

*Quelle: Statistisches Bundesamt ( Frauen in Führungspositionen in der EU - Statistisches Bundesamt (destatis.de))

