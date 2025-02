Haufe-Lexware GmbH & Co. KG

Creator Economy - Eine unterschätzte Wirtschaftskraft

Neue Erhebung von Lexware & WeCreate zeigt: Creator sind digitale Unternehmer mit enormem wirtschaftlichem Einfluss & großen Herausforderungen

Freiburg (ots)

Die Creator Economy boomt, doch wie nachhaltig ist diese neue Form des Unternehmertums? Eine exklusive Studie des Softwareunternehmens Lexware in Zusammenarbeit mit der Agentur WeCreate liefert erstmals tiefe Einblicke in die wirtschaftliche Realität der erfolgreichsten deutschen Creator. Die Ergebnisse sind eindeutig: Creator sind längst eine ernstzunehmende Wirtschaftskraft, doch Bürokratie, unbeständige Einkünfte und der wachsende Konkurrenzdruck stellen die Branche vor große Herausforderungen.

YouTube feiert 2025 sein 20-jähriges Jubiläum - und mit ihm eine neue Generation digitaler Selbstständiger. Während klassische Gründungen in Deutschland rückläufig sind (-8 % Vollerwerbsgründungen, KfW-Gründungsmonitor 2024), wächst die Creator Economy rasant. Jeder fünfte Jugendliche möchte "Influencer" werden (IW Köln 2023). Laut Adobe gibt es in Deutschland rund 3,5 Millionen Creator mit einem Content-bezogenen Business - sie produzieren Inhalte, bilden Meinungen, monetarisieren ihre Reichweite und schaffen Arbeitsplätze. Allein die Ausgaben für Influencer Werbung haben sich zwischen 2020 und 2025 von 317 Mio. EUR auf 718 Mio. Mehr als verdoppelt und zeigen die Wirtschaftskraft der Branche.

Das Software-Unternehmen Lexware hat im Januar 2025 gemeinsam mit WeCreate knapp 150 der erfolgreichsten Creator erstmals zu ihrer wirtschaftlichen Situation, zu ihren Erfolgsfaktoren und Herausforderungen befragt.

Zentrale Erkenntnisse der Studie:

63 % der befragten Creator leben von ihrem Einkommen, doch 62 % beklagen schwankende Einnahmen.

75 % sehen den hohen Wettbewerbsdruck als Herausforderung, Innovation ist für viele überlebenswichtig.

66 % empfinden die bürokratischen Hürden für Selbstständige als zu hoch - eine Wachstumsbremse für die Branche.

69 % nutzen KI-Tools wie ChatGPT oder DALL·E, sehen aber steigenden Konkurrenzdruck durch automatisierte Content-Erstellung.

23 % hatten bereits einen Burnout, 30 % fühlen sich regelmäßig überfordert.

26 % fühlen sich durch Hate Speech und Kritik stark belastet.

Digitales Unternehmertum braucht faire Rahmenbedingungen

Die Studie zeigt: Erfolgreiche Creator sind digitale Unternehmer:innen, die Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft aktiv mitgestalten.

Christian Steiger, Geschäftsführer von Lexware, sieht Handlungsbedarf: "Ob Creator, Selbstständige oder kleine Unternehmen - sie alle kämpfen mit überbordender Bürokratie, die wertvolle Zeit und Ressourcen kostet. Lexware setzt sich dafür ein, Unternehmertum einfacher und zukunftsfähiger zu machen. Wir brauchen ein Umdenken: digitale Geschäftsmodelle müssen genauso ernst genommen werden wie klassische Mittelständler. Die Creator Economy ist ein Wachstumstreiber - jetzt braucht sie die richtigen Rahmenbedingungen, um ihr volles Potenzial zu entfalten."

Deutschland als Standort für digitale Geschäftsmodelle stärken

Mit einer der größten Social-Media-Nutzerschaften Europas bietet Deutschland enormes Potenzial für digitale Geschäftsmodelle. "Wenn wir dieses Momentum nutzen, können wir nicht nur die Creator-Wirtschaft stärken, sondern auch den Gründergeist in Deutschland neu entfachen. Dafür müssen bürokratische Hürden abgebaut und Creatorn der Weg für echte Innovationen geebnet werden", betont Magnus Folten, Managing Director von 9:16 by WeCreate.

Dokumentation "YouTube Deutschland"

Anlässlich des 20-jährigen YouTube Jubiläums am 14. Februar 2025 hat Lexware neben der Erhebung außerdem gemeinsam mit Sydow Media die vierteilige Dokumentation "YouTube Deutschland" produziert. Die Dokumentation beleuchtet die Erfolgsgeschichte sowie die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung der Creator Economy. Mit dabei sind bekannte Branchen-Größen wie Gronkh, Montana Black, Tomatolix, Alicia Joe und viele weitere. Die Folgen werden seit dem 9. Februar 2025 jeden Sonntag auf den YouTube-Kanälen von Gronkh, Tomatolix, Felix von der Laden und Rewinside veröffentlicht. Die erste Folge erschien am 9.2. exklusiv auf dem YouTube-Channel von Gronkh.

Die vollständige Studie kann hier heruntergeladen werden: Zur Studie

*Methodik der Erhebung

Die von Lexware in Zusammenarbeit mit WeCreate durchgeführte Studie basiert auf einer Online-Befragung, die vom 16. Dezember 2024 bis 27. Januar 2025 durchgeführt wurde. Insgesamt nahmen 139 reichweitenstarke (Reichweite: Durchschnittlich 100.000-500.000 Interaktionen oder Views pro Beitrag ) Creator aus Deutschland teil. Die Befragung fokussierte sich auf wirtschaftlich erfolgreiche Creator mit hoher Reichweite und liefert einzigartige Trendanalysen und Momentaufnahmen der erfolgreichsten Akteur:innen der Branche.

Über Lexware:

Lexware möchte Unternehmertum einfacher machen - für Selbstständige, Existenzgründungen, Kleinunternehmen und Startups. Als All-in-One-Lösung automatisiert das Unternehmen Geschäftsprozesse von der Buchhaltung bis zur Warenwirtschaft. Damit ist Lexware mit über einer halben Million Kund:innen Marktführer. Mit der Vision, als digitaler Berater Unternehmertum einfacher und zukunftsfähiger zu machen. Lexware ist Marktführer, hat seinen Sitz in Freiburg und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 mit den über 500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 200 Millionen Euro. Lexware ist ein Unternehmen der Haufe Group SE. Weitere Informationen unter www.lexware.de.

Über WeCreate:

9:16 by WeCreate ist die führende Agentur für Vertical Video im DACH-Raum, spezialisiert auf TikTok, Instagram Reels und YouTube Shorts. Seit der Gründung 2020 durch CEO Adil Sbai ist das Unternehmen auf über 75 Mitarbeitende in Hamburg, Wien, Köln und Berlin gewachsen. Mit dem Management von Top-Creatorn wie HerrAnwalt, Malte Zierden und Nadine Breaty sowie dem kreativen Studio "9:16 by WeCreate" setzt die Agentur neue Standards im Storytelling und Markenauftritt. WeCreate treibt Innovationen voran - etwa mit den 9:16 AWARDS für herausragende Vertical-Kampagnen und der InfluData-Plattform zur präzisen Influencer-Analyse.

