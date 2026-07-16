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BearingPoint verstärkt Beratungsexpertise für Non-Financial Risk Management mit Dr. Peter Mücke und Dr. Hermann Hienz

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Frankfurt am Main (ots)

Das neue Team erweitert das Beratungsportfolio in den Bereichen IKT-Risikomanagement, operationale Resilienz, AI-Governance und kontinuierliche Auditfähigkeit.

Die Management- und Technologieberatung BearingPoint baut ihre Expertise im Management nicht-finanzieller Risiken weiter aus. Mit Dr. Peter Mücke als Partner und Dr. Hermann Hienz als Director gewinnt das Unternehmen zwei ausgewiesene Experten für regulatorisches Risikomanagement im Finanzdienstleistungssektor. Der gezielte Ausbau stärkt das Beratungsangebot von BearingPoint insbesondere im Hinblick auf die steigenden aufsichtlichen Anforderungen an IT, IKT-Risikomanagement, Third-Party-Risk-Management und operationale Resilienz.

"Wir freuen uns darauf, das Leistungsangebot des Bereichs Finance & Regulatory bei BearingPoint künftig mitzuprägen und gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen strategische und innovative Beratungsansätze weiterzuentwickeln. Nach dem Abschluss zahlreicher DORA-Projekte und den ersten aufsichtlichen Sonderprüfungen beschäftigen sich viele Institute zunehmend mit der Frage, wie eine resiliente und KI-fähige Bank aufgebaut und mit einer Governance unterlegt werden kann, um künftige Aufsichtsvorgaben möglichst effizient und perspektivisch weitgehend automatisch zu erfüllen. Wir freuen uns sehr, diese Kundenherausforderungen bei BearingPoint zu adressieren und zu lösen", sagt Dr. Mücke.

Dr. Peter Mücke und Dr. Hermann Hienz haben bereits in den vergangenen Jahren bei Sopra Steria gemeinsam in diesem Themenfeld gearbeitet. "Unser Ziel ist es, Finanzdienstleister dabei zu unterstützen, aufsichtliche Anforderungen in effiziente und prüfungssichere Steuerungsfähigkeit zu übersetzen - mit besonderem Fokus auf operationale Resilienz, Non-Financial Risk, AI-Governance, Datenqualität sowie eine kontinuierliche Auditfähigkeit der umgesetzten Strukturen und Prozesse", erläutert Dr. Hienz.

Das neue Team verfügt über umfassende Erfahrungen in der Entwicklung kundenspezifischer Zielbilder für Non-Financial-Risk-Frameworks, insbesondere im Kontext des IKT-Risikomanagements und unter Berücksichtigung des Proportionalitätsgedankens. Damit ergänzt es das Beratungsangebot des Bereichs Finance & Regulatory von BearingPoint vor allem in den folgenden Schwerpunkten:

Entwicklung und Umsetzung wirksamer Governance-Frameworks, die regulatorische Prüfungssicherheit mit effizientem Management und integrierter Steuerung nicht-finanzieller Risiken verbinden

Weiterentwicklung der Resilienz von Finanzunternehmen vom strategischen Zielbild bis zur prüfungssicheren Operationalisierung, insbesondere vor dem Hintergrund von DORA

Sicherstellung aufsichtskonformer Strukturen und Prozesse bei organisatorischen Veränderungen

Umsetzung regulatorischer Anforderungen an Auslagerungs- und Drittparteienmanagement als integraler Bestandteil des IKT-Risikomanagements und der Steuerung von Resilienzrisiken

Entwicklung und Verankerung einer AI-Governance als Verbindung von Regulatorik und Business-Transformation, etwa im Kontext von Agentic Finance

Begleitung von aufsichtlichen Sonderprüfungen sowie Findings-Management zur Schließung von Prüfungsfeststellungen für eine nachhaltige Remediation

Dr. Peter Mücke verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Management- und Technologieberatung. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen in der Umsetzung regulatorischer Anforderungen entlang der drei Baseler Säulen, insbesondere im Kontext von MaRisk und DORA, sowie in der Begleitung organisatorischer Transformationsvorhaben. Vor seinem Einstieg bei BearingPoint war er 15 Jahre in verschiedenen Rollen bei Sopra Steria beziehungsweise Sopra Steria NEXT tätig, davon acht Jahre als Partner. Zuvor arbeitete er als Berater für Banksteuerung und Risikomanagement bei zeb.rolfes.schierenbeck.associates sowie im Strategiebereich einer Leasing- und Fondsgesellschaft. Dr. Mücke studierte Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München und hat dort als wissenschaftlicher Assistent am Department of Economics promoviert.

Dr. Hermann Hienz verfügt über mehr als 20 Jahre Beratungserfahrung in der strategischen Weiterentwicklung von IT-Governance, IT-Compliance, Informationsrisikomanagement sowie Identity und Access Management. Sein fachlicher Fokus liegt auf der Umsetzung risikorelevanter und regulatorischer Anforderungen an die IT von Finanzdienstleistern. Nach seinem Studium und seiner Promotion in Technischer Informatik an der RWTH Aachen mit Forschungsschwerpunkten in Mustererkennung und Künstlicher Intelligenz startete er seine berufliche Laufbahn in der Finanzindustrie. Vor seinem Wechsel zu BearingPoint war Dr. Hienz unter anderem bei einer international agierenden Landesbank als Leiter der Anwendungsentwicklung "Regulatory Reporting & HGB Accounting" sowie bei Sopra Steria als "Head of Information Security" im Bereich Financial Services tätig.

Iris Grewe, Regionalleiterin Central/East bei BearingPoint, betont die Bedeutung der Verstärkung: "Mit Dr. Peter Mücke und Dr. Hermann Hienz gewinnen wir zwei ausgewiesene Experten, die unsere Leistungsfähigkeit in den Beratungsfeldern Non-Financial Risk Management, organisatorische und operationale Resilienz sowie Trusted AI stärken und weiter skalieren. Besonders wertvoll ist ihre Erfahrung in der prüfungsfesten und effizienten Umsetzung der Anforderungen des Digital Operational Resilience Act (DORA), die für viele unserer Kunden im Financial Services-Sektor in Europa weiterhin sehr hohe Priorität hat."

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation, indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie, Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die Herausforderungen unserer Kunden.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

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