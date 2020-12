BearingPoint GmbH

Studie: Agile Organisationen sind robuster in Krisenzeiten

Bild-Infos

Download

Frankfurt am MainFrankfurt am Main (ots)

Organisationen, die auf Agilität setzen, können deutlich besser auf Veränderungen und Herausforderungen reagieren. Das zeigt sich gerade sehr deutlich in der Covid-19-Krise, so die neue Studie der Management- und Technologieberatung BearingPoint. Julia von Spreckelsen, Partner, Head of Agile Advisory bei BearingPoint Deutschland: "Die Pandemie stellt auch alle Organisationen vor große Herausforderungen. Doch gerade die, die bereits über agile Organisationsformen sowie agile Mindsets verfügen, kommen besser durch die Krise. Unsere Umfrage zeigt, dass diese Organisationen flexibler auf die rasanten Veränderungen reagieren können und somit robuster sind. Nicht nur in Krisenzeiten, sondern zu jeder Zeit."

Für die Organisationen, die Agilität bereits sehr stark in den Unternehmensalltag integriert haben, ist der Umgang mit Veränderungen und Unsicherheiten bereits Alltag und sie sind dadurch krisenfester. Das ist ein Ergebnis der aktuellen Studie "Agile Pulse 2020" der Management- und Technologieberatung BearingPoint, in der die verschiedenen Dimensionen einer Organisation im Hinblick auf ihre agile Ausrichtung beleuchtet werden.

Corona-Krise zeigt besondere Bedeutung von agilen Arbeitsformen

Wie schon im Vorjahr wurde auch in 2020 wieder eine Umfrage bei über 370 Teilnehmern durchgeführt, um das Thema Agilität möglichst breit zu beleuchten. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Covid-19-Krise kommt der Befragung eine ganz besondere Bedeutung zu. Denn viele Organisationen müssen auf viele Herausforderungen gleichzeitig reagieren und da zeigen sich - so die Agile Pulse 2020 Studie - Unterschiede zwischen den Organisationen, die bereits über agile Arbeitsformen verfügen und denen, die diese erst einführen. Neu in diesem Jahr ist auch die Einbeziehung nicht-deutschsprachiger Teilnehmer in die Umfrage.

Agilität im Einzug bei sehr großen Organisationen

Immer mehr Organisationen setzen auf Agilität, wie die aktuelle Umfrage zeigt. So haben von den befragten Organisationen 62 Prozent in den vergangenen bis zu drei Jahren agile Methoden eingeführt. Weiterhin geben 20 Prozent an, dass agile Methoden bereits seit vier bis sechs Jahren in ihrer Organisation im Einsatz sind. Auffällig in diesem Zusammenhang ist, dass sehr große Organisationen mit mehr als 5000 Mitarbeitenden dabei noch eher am Beginn ihrer agilen Reise stehen. Denn die Auswertung zeigt, dass Agilität hier vor allem in den vergangenen ein bis drei Jahren Einzug fand. In kleineren Organisationen mit weniger als 500 Mitarbeitenden dagegen fing der Einsatz agiler Arbeitsweisen schon früher an, teils vor über 10 Jahren.

Agile Organisationen sind robuster

Eine große Mehrheit der Befragten (82 Prozent) sieht agile Organisationen besser gerüstet, wenn schnell auf Veränderungen wie beispielsweise in Krisen reagiert werden muss. Zudem geben mehr als zwei Drittel (71 Prozent) an, dass agile Organisationen im Vorteil sind, weil Mitarbeitende selbstorganisiertes Arbeiten gewohnt sind und daher auch remote effizient sein können. BearingPoint betont in diesem Zusammenhang, dass viele agile Rahmenwerke an komplexe ungewisse Situationen mit einer gewissen Routine herangehen, die insbesondere in Krisenzeiten erleichtert, weiterhin kontinuierlich Arbeitsergebnisse zu liefern.

Julia von Spreckelsen, Partner und Head of Agile Advisory bei BearingPoint Deutschland: "Die Pandemie stellt auch alle Organisationen vor große Herausforderungen. Doch gerade die, die bereits über agile Organisationsformen sowie agile Mindsets verfügen, kommen besser durch die Krise. Unsere Umfrage zeigt, dass diese Organisationen flexibler auf die rasanten Veränderungen reagieren können und somit robuster sind. Nicht nur in Krisenzeiten, sondern zu jeder Zeit."

Die Top 5-Gründe für die Einführung agiler Methoden

Wie die BearingPoint Agile Pulse 2019-Umfrage, zeigt sich auch 2020, dass die Erwartungen an den Einsatz von Agilität berechtigt sind. Als "Top 5 Gründe für die Einführung agiler Methoden" wurden genannt:

- die Erhöhung der Flexibilität (57 Prozent), - die Erhöhung der Geschwindigkeit (49 Prozent), - die stärkere Kundenzentrierung (38 Prozent), - einfachere und schlankere Prozesse (31 Prozent) - und die Verbesserung der Eigenverantwortung der Mitarbeitenden (17 Prozent).

Der Top-Grund "Erhöhung der Flexibilität" wurde laut den Befragten im Vergleich mit anderen Zielen insgesamt am besten erreicht (50 Prozent). Wie die BearingPoint-Umfrage ebenfalls zeigt, bewerten Führungskräfte und Nichtführungskräfte die Flexibilität ihres Unternehmens unterschiedlich. Während 39 Prozent der Führungskräfte angeben, ihr Unternehmen sei flexibel und könne sich schnell anpassen, sind es bei den Nicht-Führungskräften gerade einmal 20 Prozent, die diese Einschätzung teilen. Diese unterschiedlichen Bewertungen von Führungskräften und Mitarbeitenden seien ein Spannungsfeld, das laut BearingPoint möglicherweise durch mehr Transparenz entschärft werden könne.

Hybride Projektorganisationen sind die Realität

BearingPoint unterstreicht, dass die Transformation hin zu agilen Organisationen ein Prozess ist, der schrittweise mit variierender Schnelligkeit erfolgt. Demnach ist es möglich, dass verschiedene Abteilungen einer Organisation unterschiedlich weit bei der Einführung von agilen Methoden sind und sich auch deren Projektmanagementansätze dadurch unterscheiden. In der BearingPoint-Umfrage geben die Befragten an, dass 69 Prozent der Projekte in ihrer Organisation hybrid sind, also eine Mischform von klassischen und agilen Ansätzen angewandt wird. Im Gegenzug sind 17 Prozent agil und 14 Prozent der Organisationen klassisch organisiert.

Einsatz agiler Arbeitsweisen auf mehreren Ebenen

Am häufigsten eingesetzte agile Rahmenwerke bzw. Praktiken sind laut der Umfrage:

- Scrum (76 Prozent) - Kanban (66 Prozent) - Design Thinking (51 Prozent).

Auch agile Skalierungs-Frameworks werden vermehrt in Verbreitung genutzt. Die Umfrage zeigt, dass agile Praktiken aktuell noch vor allem auf Team-Ebene eingesetzt werden (81 Prozent), gefolgt von der Abteilungsebene (62 Prozent). Weniger werden agile Praktiken derzeit auf der Strategieebene (29 Prozent) und Managementebene (26 Prozent) eingesetzt.

Kultur ist nach wie vor größte Herausforderung

Wie schon im Agile Pulse 2019 sehen auch 2020 60 Prozent der Befragten die Kultur als größte Herausforderung bei der agilen Transformation ihres Unternehmens. Gefolgt vom Zusammenspiel zwischen agilem und traditionellem Vorgehen mit 46 Prozent und der Bereitschaft der Mitarbeitenden zur Veränderung mit 38 Prozent.

Selbstbestimmtes Arbeiten wichtigster Motivationsfaktor

Auch die Motivation der Menschen bestimmt die Organisationskultur mit und es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese zu beeinflussen. Unter den Befragten zeigte sich laut BearingPoint ein großer Unterschied dazu, wie sie durch ihre Organisationen motiviert werden und wie sie gerne motiviert werden wollen. Organisationen fokussieren demnach stark auf die Sicherheit des Arbeitsplatzes, währenddessen die Mitarbeitenden jedoch auch bei Innovationen mitgestalten und selbstbestimmt arbeiten möchten. Selbstbestimmtes Arbeiten, etwas das durch agile Frameworks besonders unterstützt wird, ist mit 72 Prozent für die Mitarbeitenden der wichtigste Motivationsfaktor.

Internationale Unterschiede bei den Anreizen für agiles Arbeiten

Laut der BearingPoint-Umfrage war der Übergang zu virtueller Arbeit für agile Führungskräfte leichter, da sie bereits vorher Vertrauen in die Arbeit und Leistungen und die effiziente Selbstorganisation ihrer Mitarbeitenden gefasst hatten. Das ist gerade vor dem Hintergrund der aktuell laufenden Corona-Krise sehr interessant. So zeigt die Studie, dass im deutschsprachigen Raum die Befragten stärker als im nicht-deutschsprachigen Raum durch selbstbestimmtes Arbeiten motiviert werden möchten. Letztere werden hier stärker durch Weiterbildungsmöglichkeiten oder finanzielle Anreize motiviert, erklärt BearingPoint. Dies seien erste Hinweise für internationale Unterschiede, die BearingPoint künftig noch weiter durch eine noch stärkere Erweiterung der Studie außerhalb des deutschsprachigen Raums untersuchen möchte.

Über die Studie

Der "Agile Pulse 2020" ist eine internationale Online-Studie der Management- und Technologieberatung BearingPoint, an der sich 372 Personen aus verschiedenen Unternehmen sowie Organisationen der öffentlichen Hand beteiligt haben. Zusätzlich befragte BearingPoint in einer deutschlandweiten Online-Umfrage die gesetzlichen und privaten Krankenkassen, an der sich rund 80 Personen beteiligt haben.

Die gesamte Studie finden Sie unter: https://www.bearingpoint.com/de-de/unser-erfolg/insights/studie-agile-pulse-2020/

Die Infografik anbei ist für redaktionelle Zwecke frei verwendbar. Wir bitten um Quellennachweis: BearingPoint.

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Der erste Bereich umfasst das klassische Beratungsgeschäft, dessen Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations und Technology umfasst. Im Bereich Business Services bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services über SaaS hinaus. Im dritten Bereich stellt BearingPoint Software-Lösungen für eine erfolgreiche digitale Transformation sowie zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen bereit und entwickelt gemeinsam mit Kunden und Partnern neue, innovative Geschäftsmodelle.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 75 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

Weitere Informationen:

Homepage: agile.bearingpoint.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint

Twitter: @BearingPoint_de

Pressekontakt:

Alexander Bock

Global Manager Communications

Telefon: +49 89 540338029

E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.com

Original-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell