Fit für die neue Autosaison: Mehr als jeder Dritte startet mit Fahrzeug-Check in den Frühling

Mit dem Frühling erwacht nicht nur die Natur, sondern auch die Lust am Autofahren. Steigende Temperaturen und verbesserte Straßenbedingungen machen die Fahrten wieder angenehmer - und für viele ist das auch der perfekte Zeitpunkt, das Fahrzeug fit für die neue Saison zu machen. Die Tankstellenkette HEM hat in diesem Zusammenhang eine Umfrage zum Thema "Start in die neue Autosaison"[1] durchgeführt: Wie umfangreich ist die Checkliste deutscher Autofahrer für den saisonalen Wechsel? Welche Aspekte der Autowäsche verdienen nach dem Winter besondere Beachtung? Und wann ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt für den Reifenwechsel? Die Ergebnisse liefern spannende Einblicke in den jährlichen Frühjahrs-Check.

Besonders genießen Autofahrer in dieser Zeit die Fahrt durch blühende Landschaften - 62 Prozent erfreuen sich an der Farbenpracht des Frühlings. Gleichzeitig wissen 57 Prozent der Befragten es umso mehr zu schätzen, endlich wieder auf schnee- und eisfreien Straßen unterwegs zu sein, nachdem der Winter das Fahren vielerorts zur Herausforderung gemacht hat. Auch im Straßenverkehr sind die Veränderungen deutlich spürbar: 76 Prozent der Autofahrer nehmen zum Frühlingsbeginn vermehrt Fahrradfahrer und Motorräder wahr. 58 Prozent freuen sich vor allem darüber, dass Streusalz und Splitt endlich von den Straßen verschwunden sind. Zudem profitieren viele Verkehrsteilnehmer von der helleren Jahreszeit - 58 Prozent genießen es, häufiger bei Tageslicht unterwegs zu sein. Der Frühling bringt also nicht nur frischen Fahrtwind, sondern auch eine neue Dynamik auf die Straßen - Zeit, das Auto auf die neue Saison vorzubereiten!

Frühjahrsputz fürs Auto

Doch aller Anfang ist schwer - die Wintermonate haben dem Auto einiges abverlangt. Schnee, Streusalz und Schmutz haben ihre Spuren hinterlassen. Kein Wunder also, dass Autowäsche und -pflege nun erstmal im Vordergrund stehen. 84 Prozent der Autofahrer setzen nach den Wintermonaten auf eine gründliche Unterbodenwäsche, um beispielsweise Schmutz und Streusalzreste zu entfernen. 61 Prozent legen zudem Wert auf eine klare Sicht durch gesäuberte Scheiben. Auch der Innenraum bekommt eine Frischekur: Deutlich mehr als jeder zweite Autofahrer (65 Prozent) reinigt Fußmatten und Sitze gründlich mit dem Staubsauger, um den angesammelten Winterschmutz zu entfernen. Besonders beansprucht sind nach matschigen Fahrten häufig auch die Felgen - mehr als die Hälfte der Befragten (54 Prozent) widmet ihnen daher zum Wechsel der Jahreszeiten besondere Aufmerksamkeit.

So bringen Autofahrer ihr Fahrzeug technisch auf Vordermann

Neben der gründlichen Reinigung ist auch der technische Check ein essenzieller Bestandteil des Saisonwechsels. Bei Autofahrern besonders im Fokus steht dabei das Auffüllen des Scheibenwischwassers - für 65 Prozent eine der ersten Maßnahmen nach dem Winter. Auch die Scheibenwischerblätter werden genauer unter die Lupe genommen: 60 Prozent erneuern diese, um möglichen Frühjahrsschauern gewappnet zu sein. Ebenso wichtig ist für viele Befragte die Kontrolle des Ölstands, den 61 Prozent der Autofahrer überprüfen. 38 Prozent gehen noch einen Schritt weiter und lassen ihr Fahrzeug im Frühling einmal komplett in der Werkstatt durchchecken.

Ein weiterer zentraler Punkt ist der Wechsel auf Sommerreifen, den 69 Prozent der Befragten in dieser Zeit vornehmen. 44 Prozent orientieren sich dabei an der bewährten Faustregel "O bis O" - von Oktober bis Ostern Winterreifen, danach Sommerreifen. Wer auf Nummer sicher gehen will, prüft dabei gleich auch den Zustand der Reifen: 84 Prozent checken beim Wechsel die Profiltiefe der Reifen und untersuchen sie auf mögliche Schäden. Während 58 Prozent den Reifenwechsel in einer Werkstatt vornehmen lassen, packt jeder Dritte (33 Prozent) selbst an und tauscht die Reifen eigenhändig aus.

[1]Basierend auf einer Marktforschungsumfrage zum Thema "Start in die neue Autosaison", die von der Tankstellenkette HEM im Februar 2025 mit 1.002 Personen über 18 Jahren durchgeführt wurde.

