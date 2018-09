Blue Ocean AG übernimmt spanischen Kinderzeitschriftenverlag Heinrich Bauer Ediciones

Blue Ocean Entertainment. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/67839 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Blue Ocean Entertainment AG" Bild-Infos Download

Stuttgart (ots) - Die Blue Ocean Entertainment AG kauft rückwirkend zum 1. Juli 2018 den spanischen Verlag Heinrich Bauer Ediciones S.L., S. en C., eine hundertprozentige Tochter der Bauer Media Group. Im Rahmen des Geschäftsübergangs wechseln am Standort Madrid 20 Mitarbeiter und 16 Magazine unter das Dach des Stuttgarter Kindermedienspezialisten, einer Tochter von Hubert Burda Media. Markus Semmel, langjähriger Geschäftsführer von Heinrich Bauer Ediciones, führt die Geschäfte bis zum Jahresende weiter und bleibt dem Unternehmen danach als Berater erhalten.

Sigrun Kaiser, Vorstandsvorsitzende von Blue Ocean Entertainment, kommentiert: "Unsere Akquise ist Teil der Wachstumsstrategie des Bereichs Nationale Medienmarken von Hubert Burda Media. Nach der weltweiten Sublizensierung vieler unserer Titel in den letzten Jahren und der Gründung unserer ersten Tochter in Polen Anfang 2018 setzt Blue Ocean seine internationale Expansion mit der Übernahme des Spanien-Geschäfts der Bauer Media Group nun strategisch fort. Unser neues spanisches Portfolio mit der führenden Kinderzeitschrift CLAN, starken Lizenzmagazinen wie PAW PATROL, PJ MASKS, PEPPA PIG und vor allem auch der breiten Disney-Palette mit Titeln wie FROZEN und LEGO® STAR WARS[TM] trägt so viel Potential in sich, dass es Blue Ocean die ideale Markterweiterung auf der iberischen Halbinsel ermöglicht."

Jörg Hausendorf, Member of the Executive Board der Bauer Media Group, ergänzt: "Es entspricht unserer Strategie, uns an der derzeit stattfindenden Verdichtung der internationalen Zeitschriftenmärkte zu beteiligen, damit die Leserinnen und Leser auch in Zukunft noch durch herausragende Magazinprodukte unterhalten werden. In Spanien sehen wir uns im Rahmen dieser Strategie nicht als der beste Eigentümer für unser erfolgreiches Kindermedienportfolio. Daher sind wir froh, mit der Blue Ocean Entertainment AG einen vertrauensvollen Vertragspartner mit exzellentem Know-how in diesem Segment gefunden zu haben. Ein großes Dankeschön geht an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie an den Geschäftsführer Markus Semmel, der mit seinem Team hervorragende Arbeit geleistet hat."

Zur Kaufsumme für Heinrich Bauer Ediciones S.L., S. en C. wurde zwischen beiden Verlagen Stillschweigen vereinbart.

Der Vollzug des Kaufvertrages steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden.

Über die Blue Ocean Entertainment AG

Die Blue Ocean Entertainment AG ist Marktführer im deutschen Kinderzeitschriftenmarkt. Das Burda-Unternehmen verlegt - zumeist auf Basis von Lizenzen aus dem Buch-, TV- und Film- oder Spielwaren-Sektor - aktuell rund 60 regelmäßig erscheinende Zeitschriften, darunter den Segment-Primus LEGO NINJAGO mit monatlich über 220.000 verkauften Exemplaren (IVW 2/2018). Zum Verlagsportfolio gehören u.a. Produkte wie PRINZESSIN LILLIFEE, WAS IST WAS, BIBI BLOCKSBERG, FRAG DOCH MAL DIE MAUS, LÖWENZAHN sowie Magazine zu den Spielwelten von Playmobil, Simba und Schleich. Außerdem ist Blue Ocean globaler Master-Publisher der LEGO®-Gruppe. Zum Verlagsprogramm gehören neben Magazinen erfolgreiche Sticker- und Kartensammelserien sowie Apps & eBooks. Zudem lizensiert Blue Ocean redaktionelle Inhalte an zahlreiche Partnerverlage in Europa, Asien und Amerika. Blue Ocean beschäftigt aktuell 121 festangestellte Mitarbeiter am Hauptsitz in Stuttgart, sechs weitere im polnischen Wroclaw. 2017 lag der Firmenumsatz bei 74,3 Mio. Euro. Hubert Burda Media stieg 2014 ins Unternehmen ein und hält heute rund 90% der Unternehmensanteile, Mitgründerin & CEO Sigrun Kaiser die übrigen knapp 10%.

Über die Bauer Media Group

Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular." verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund 11.500 Mitarbeiter weltweit.

