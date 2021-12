Bundesverband Niedergelassener Kardiologen e.V. (BNK)

BNK-Medienpreis 2021 geht an das Focus Magazin

München (ots)

Für ihren Artikel "Gesunde Gefäße, gesundes Herz" erhielten die beiden AutorInnen des Focus-Magazins Kathrin Schwarze-Reiter und Helmut Broeg den diesjährigen BNK-Medienpreis. Der BNK-Geschäftsführer Thorsten Ebermann übergab der Gewinnerin Kathrin Schwarze-Reiter stellvertretend für beide den mit 2.000 Euro dotierten Medienpreis in München.

Eine Reise durch die Welt der Lebensadern

In ihrer Titelgeschichte beleuchten die beiden AutorInnen die Entwicklung von Gefäßerkrankungen, von der schleichenden Entstehung von Bluthochdruck, über die Bildung von Plaques in den Gefäßen bis hin zu Aneurysmen der Bauchschlagader und Verschlüssen in den Arterien. Dabei liegt ein Schwerpunkt des Beitrags darauf, welche Diagnose-Möglichkeiten es über die sogenannten Check-ups der Blutgefäße durch Ultraschall, aber auch herkömmlich über Ergometer- und Lungenfunktionstest gibt und wie die Arteriosklerose in den verschiedenen Stadien behandelt werden kann, ergänzt durch einen Selbsttest. Der Artikel erschien als erster Teil einer zweiteiligen Serie zur Fragestellung, wie Lebensadern leistungsstark bleiben.

Jury lobt Mix aus Informationstiefe und verständlicher Aufbereitung

Jurymitglied und Medizinjournalistin Dr. Judith Amann erläutert die Entscheidung des Gremiums:"Anschaulich geschrieben, dabei informativ und sorgfältig recherchiert schreiben Kathrin Schwarze-Reiter und Helmut Broeg in ihrem Print-Beitrag "Gesunde Gefäße, gesundes Herz" für das Magazin "Focus" über die für ein gut funktionierendes Herz wichtigen Gefäße. Dabei wird die Gefäßgesundheit oft unterschätzt. Am Beispiel von drei Patienten nimmt das Autorenteam verschiedene Krankheitsbilder unter die Lupe: Riss der Bauchaorta, Atherosklerose, erhöhter Blutdruck und die periphere arterielle Verschlusskrankheit. Verständlich, dabei aber detailliert und umfassend, informieren Schwarze-Reiter und Broeg die Leser zu den drei Krankheitsbildern, den Risikofaktoren und welche Vorsorgeuntersuchungen es gibt. Ergänzt wird der Text durch Bilder und eine anschauliche Informationsgrafik. Ein insgesamt runder, gelungener Beitrag, der auch die Möglichkeiten moderner ambulanter Versorgung nicht unerwähnt lässt und damit das Thema des BNK-Medienpreises 2021 "Ambulante Herzmedizin heute" genau trifft."

Mit dem Medienpreis würdigt der BNK gelungene Berichterstattungen, die dazu beitragen, das Thema Herzgesundheit noch stärker im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verankern. Für den diesjährigen Medienpreis hatte der Verband wieder zahlreiche Bewerbungen aus Print-, Online- und Rundfunkmedien erhalten. Corona-bedingt musste die feierliche Preisverleihung auf der BNK-Jahresabschlusstagung auch in diesem Jahr ausfallen und fand im kleinen Kreis in München statt. Weitere Informationen zum Gewinnerbeitrag des BNK-Medienpreis 2021 finden Sie hier: www.bnk.de/medienpreis.

Über den BNK e. V.

Der BNK ist der größte Kardiologenverband auf vertragsärztlicher Ebene in Deutschland. Er hat derzeit rund 1.300 Mitglieder und repräsentiert damit über 90 Prozent der kardiologischen Praxen. Der Verband ging aus einer Arbeitsgemeinschaft hervor, die 1979 von knapp 100 Fachärzten gegründet wurde. Heute sind die Mitglieder des BNK auf regionaler und Bundesebene in zahlreichen Ausschüssen, Projektgruppen, gesundheits- und berufspolitischen Gruppierungen und in vielen Gremien der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie - Herz- und Kreislaufforschung (DGK) aktiv. Seinen juristischen Sitz hat der BNK in München.

Weitere Informationen rund um den BNK finden Sie unter www.bnk.de.

Original-Content von: Bundesverband Niedergelassener Kardiologen e.V. (BNK), übermittelt durch news aktuell