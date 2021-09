Bundesverband Niedergelassener Kardiologen e.V. (BNK)

Herzgesundheit im Fokus: Jetzt für den BNK-Medienpreis bewerben!

Bewerbungszeitraum für die mit 2.000 Euro dotierte Auszeichnung endet am 1. Oktober 2021

München (ots)

"Ambulante Herzmedizin heute" lautet das Motto des diesjährigen BNK-Medienpreises. Bis Freitag, 1. Oktober 2021, können noch Vorschläge beim Bundesverband Niedergelassener Kardiologen (BNK) eingereicht werden. Für den Gewinnerbeitrag winken 2.000 Euro Preisgeld. Bewerben können sich Journalistinnen und Journalisten aller Mediengattungen mit deutschem Wohnsitz, die vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 einen Beitrag zum Thema Kardiologie veröffentlicht haben bzw. werden.

Beiträge rund um die ambulante Herzmedizin gesucht!

Ultraschalluntersuchungen des Herzens, Magnetresonanztomographien und Herzkatheteruntersuchungen oder die Behandlung von Herzinsuffizienz-Patienten sind nur einige Beispiele für Leistungen, die niedergelassene Kardiologen heute praktizieren können. Noch vor 20 Jahren hätten Herzpatienten sich dafür nicht selten sogar stationär ins Krankenhaus begeben müssen. Die Entwicklung verbessert die Qualität der medizinischen Versorgung insgesamt, denn die meisten Patienten können so ihren normalen Alltag zu Hause weiter leben. "Die Verlagerung von Diagnose und Therapie von Herzpatienten in die ambulante Versorgung ist eine Entwicklung, die sich durch die Corona-Pandemie und die Sorge vieler Menschen vor Krankenhausaufenthalten in jüngster Vergangenheit noch beschleunigt hat", sagt Dr. Norbert Smetak, Vorsitzender des Bundesverbands Niedergelassener Kardiologen. Mit der 12. Ausschreibungsrunde möchte der BNK diese Thematik in den Fokus rücken.

Unkompliziert bewerben oder empfehlen

Für eine Bewerbung müssen Journalistinnen und Journalisten ein kurzes Bewerbungsformular ausfüllen und ihren Beitrag einreichen, dies ist auch per Email möglich. Zudem können auch Beiträge von Kollegen empfohlen werden: Hierfür muss die Veröffentlichung mit Kontaktdaten der Autorin oder des Autors an den BNK geschickt werden, der dann Kontakt aufnimmt.

Weitere Informationen zum BNK-Medienpreis sowie die Bewerbungsunterlagen zum Download finden Sie unter: bnk.de/medienpreis

Original-Content von: Bundesverband Niedergelassener Kardiologen e.V. (BNK), übermittelt durch news aktuell