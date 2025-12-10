Bundesagentur für Arbeit (BA)

Neuer Fördercheck für Unternehmen startet

BA-Presseinfo Nr. 54

Ab heute können Arbeitgebende in dem neuen Online-Tool mit wenigen Klicks selbst herausfinden, ob sie möglicherweise eine unterstützende Förderleistung erhalten können - zum Beispiel bei Neueinstellungen oder für bereits beschäftigte Mitarbeitende.

Die BA kann Unternehmen mit vielfältigen Förderinstrumenten im Rahmen ihrer Personalplanung unterstützen - zum Beispiel mit dem Eingliederungszuschuss, der Assistierten Ausbildung oder einer Einstiegs- oder Beschäftigtenqualifizierung. Die Fördermöglichkeiten sind bisher jedoch nicht allen Unternehmen hinreichend bekannt. Mit dem Fördercheck können sich Arbeitgebende unkompliziert und digital über relevante Förderangebote - etwa zur Einstellung, Qualifizierung oder Weiterbildung von Beschäftigten - informieren. Das Tool führt Nutzerinnen und Nutzer durch wenige Fragen und liefert anschließend eine erste Einschätzung potenziell passender Förderinstrumente.

Mit dem Fördercheck ergänzt die Bundesagentur für Arbeit ihr bestehendes Informationsangebot zum Thema "Förderleistungen". Das Tool richtet sich an Unternehmen jeder Größe und Branche. "Es bietet einen guten Einstieg und hilft, mögliche Förderinstrumente frühzeitig zu erkennen - einfach, schnell und übersichtlich. Damit schaffen wir Transparenz und helfen Unternehmen dabei, Potenziale zu nutzen, Fachkräfte zu gewinnen und Beschäftigung nachhaltig zu sichern", sagt Daniel Terzenbach, Vorstand Regionen der Bundesagentur für Arbeit. Arbeitgebende können für eine individuelle Beratung anschließend direkt Kontakt mit ihrem lokalen Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur aufnehmen.

Mit dem neuen Fördercheck bietet die BA allen Unternehmen schnell und unkompliziert Informationen an, die bisher vor allem großen Firmen bekannt waren.

Der Fördercheck hilft ganz besonders bei der Einstellung von Menschen, die zusätzliche Unterstützung benötigen.

Der Fördercheck für Unternehmen der Bundesagentur für Arbeit ist ab sofort online verfügbar unter: https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell.

Kontakt zum Arbeitgeber-Service:

Ihre persönliche Ansprechperson im Arbeitgeber-Service hilft Ihnen gerne weiter.

Falls Sie noch keine Ansprechperson haben, nutzen Sie die kostenlose Servicerufnummer 0800 4 555520 (gebührenfrei).

