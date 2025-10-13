Bundesagentur für Arbeit (BA)

Bundesagentur für Arbeit startet in die erste Woche des Praktikums

/ BA-Presseinfo Nr. 43

Nürnberg (ots)

Aktionszeitraum vom 21. bis 23. Oktober 2025

Spätestens in der Abschlussklasse stehen junge Menschen vor der Entscheidung, wie es nach der Schule beruflich weitergehen soll. Praktika können dabei einen wichtigen Beitrag für eine fundierte Berufswahlentscheidung darstellen. Um diesen Prozess noch stärker zu unterstützen, ruft die Bundesagentur für Arbeit (BA) erstmals die Woche des Praktikums ins Leben. Ziel der Aktionswoche ist es, Praktika bundesweit noch stärker zu bewerben, damit junge Menschen praxisnahe Einblicke in Ausbildungsbetriebe erhalten und sich damit nachhaltig für den richtigen Ausbildungsberuf und -betrieb entscheiden können.

Noch im Rahmen des Sommers der Berufsausbildung der Allianz für Aus- und Weiterbildung findet im Oktober die Woche des Praktikums statt. Hierzu ermutigen die örtlichen Arbeitsagenturen Ausbildungssuchende zur Teilnahme an Praktika oder an einer Einstiegsqualifizierung (EQ) als Einstieg in die Berufswelt.

Türöffner Praktika für Ausbildungssuchende und Betriebe

"Um die richtige Berufswahl zu treffen, ist es wichtig, den Berufsalltag zu erleben. Nur so entsteht ein realistisches Bild von dem Ausbildungsberuf und dem Betrieb. Denn die richtige Berufswahl ist letztlich etwas sehr Persönliches und entscheidend für den weiteren Berufsweg", sagt Vorstand Daniel Terzenbach. Ein Praktikum kann dabei helfen, die eigenen Interessen und Stärken in der Praxis zu entdecken und auszuprobieren. Von einem Praktikum profitieren nicht nur Ausbildungssuchende, sondern auch die Betriebe selbst: Sie lernen potenzielle Nachwuchskräfte kennen und können sie langfristig binden.

BA fördert den Übergang von der Schule in die Berufswelt gleich doppelt

Im vergangenen Jahr hat die BA über 12.000 junge Menschen bei der Durchführung eines Praktikums unterstützt. Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten der Förderung durch die BA: Bevor junge Menschen sich für einen konkreten Ausbildungsberuf entscheiden, können sie beim Berufsorientierungspraktikum (BoP) für ein bis sechs Wochen einen ersten Einblick in ihren Wunschbetrieb und -beruf erhalten. Liegt bereits ein konkreter Ausbildungswunsch vor, so kann eine vergütete EQ zwischen vier und zwölf Monaten mit direkter Übernahmemöglichkeit absolviert werden. Dabei kann die BA finanzielle Unterstützung anbieten, wie etwa Fahrtkosten bei der EQ oder Kosten der Unterkunft beim BoP während der Praktikumszeit. "Die Woche des Praktikums soll die wichtige Bedeutung von Praktika für die Berufswahl weiter hervorheben und noch mehr Betriebe dafür gewinnen, stärker auf diese gute Einstiegsmöglichkeit zu setzen", sagt Terzenbach.

Ausbildungsinteressierte können über folgende Links auf passende Anlaufstellen und bundesweite Praktikumsbörsen zugreifen sowie über die Jobbörse der BA verfügbare Praktikums- und Ausbildungsplätze finden:

Allgemeine Informationen zur Praktikumssuche: https://www.arbeitsagentur.de/bildung/praktikum/praktikumsplatz-finden

Praktikumssuche über die BA-Jobbörse: https://www.arbeitsagentur.de/jobsuche/suche?angebotsart=4&was=praktikum

Ausbildungsplatz mit der BA finden: https://www.arbeitsagentur.de/k/ausbildungklarmachen

Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell