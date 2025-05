Bundesagentur für Arbeit (BA)

Chancen der dualen Ausbildung nutzen! // "Sommer der Berufsausbildung" 2025 startet // BA-Presseinfo Nr. 19

Nürnberg (ots)

Zum fünften Mal wirbt die Bundesagentur für Arbeit (BA) gemeinsam mit Bund, Ländern, Wirtschaft und Gewerkschaften mit dem "Sommer der Berufsausbildung" für die berufliche Ausbildung in Deutschland. Alle Partner der Allianz für Aus- und Weiterbildung informieren von Anfang Mai bis Ende Oktober bei zahlreichen Veranstaltungen und auf Social-Media-Plattformen. Die Veranstaltungen richten sich an Jugendliche sowie Eltern und Betriebe und zeigen, dass #AusbildungSTARTEN sich lohnt.

Daniel Terzenbach, Vorstand der BA, weiß wie wichtig die Berufswahl ist: "Eine Berufsausbildung ist ein Schlüssel für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben. Damit dieser gut gelingt, sollte man wissen, was einen erwartet. Über 340 Ausbildungsberufe halten die Unternehmen bereit. Die kann man gar nicht alle kennen. Umso wichtiger sind Informationen, wie sie alle Partner im 'Sommer der Berufsausbildung' anbieten." Rund ein Viertel der Ausbildungsverhältnisse würden vorzeitig gelöst, das zeige, wie wichtig es ist, sich frühzeitig und gut zu informieren, Praktika zu nutzen und sich beraten zu lassen, so der Experte weiter.

Bis Ende April hatten sich 354.000 Bewerberinnen und Bewerber bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet, gleichzeitig gab es bundesweit 430.000 Ausbildungsangebote. "Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz sind trotz schwacher Wirtschaftslage auch in diesem Jahr grundsätzlich nicht schlecht. Dennoch ist der Ausbildungsmarkt kein Selbstläufer. Denn das berufliche Interesse und die angebotenen Stellen passen nicht immer zusammen, zudem unterscheidet sich die Situation auf dem Ausbildungsmarkt von Region zu Region," so Terzenbach.

Der "Sommer der Berufsausbildung" 2025 wirbt aktiv für die duale Aus- und Weiterbildung. Im Fokus stehen dabei deren Vielfalt, Attraktivität und Karrierechancen. Alle Allianzpartner bieten im Sommer eine Vielzahl an Informationen zu Ausbildungsplätzen an, einschließlich Fördermöglichkeiten und Unterstützung bei der Nachvermittlung ab Herbst. Der "Sommer der Berufsausbildung" soll darüber hinaus regionale Aktivitäten der an Ausbildung Beteiligten in der Berufsorientierung stärken.

Die Allianzpartner organisieren auf Bundes- und Regionalebene zahlreiche Veranstaltungen zur dualen Ausbildung, die in Kürze auf der Webseite der Allianz veröffentlicht werden.

Die duale Ausbildung eröffnet jungen Menschen vielfältige Karrierewege und vermittelt ihnen praxisnahe Kenntnisse, die sowohl in Betrieben und Unternehmen als auch in der Selbstständigkeit wertvoll sind. Die duale Ausbildung leistet einen entscheidenden Beitrag, um den Fachkräftenachwuchs zu sichern und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu stärken. Besonders in einer Zeit des Umbruchs - geprägt von Digitalisierung, demografischem Wandel und der Notwendigkeit nachhaltiger Lösungen - bleibt Deutschland auf gut qualifizierte Fachkräfte angewiesen, um zukünftige Herausforderungen erfolgreich zu meistern.

Zur Webseite der Aus- und Weiterbildungsallianz: https://www.aus-und-weiterbildungsallianz.de/

Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell