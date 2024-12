Bundesagentur für Arbeit (BA)

Cloud-Ausschreibung: BA, DRV und DGUV erteilen Zuschlag an Multi-Cloud-Broker Computacenter // BA-Presseinfo Nr. 49

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) geht zusammen mit ihren beiden Partnern der Sozialversicherung, der Deutschen Rentenversicherung (DRV) und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), einen weiteren großen Schritt in Richtung Cloud-Transformation in der Öffentlichen Verwaltung.

Berlin. Gestern haben die drei Sozialversicherungsträger den Zuschlag an das Unternehmen Computacenter AG & Co. oHG verkündet. Mit dem Rahmenvertrag haben die drei größten deutschen Sozialversicherungen im Sinne ihrer Multi-Cloudstrategie nun flexiblen Zugriff auf Cloud-Dienste der drei großen amerikanischen Hyperscaler (AWS, Google und Microsoft Azure) und Angebote von vier deutschen bzw. europäischen Cloud-Providern (IONOS, STACKIT, OVHcloud und CloudFerro).

Andrea Nahles, Vorstandsvorsitzende der BA: "Unser Ziel ist es, die modernste digitale öffentliche Dienstleisterin Europas zu werden. Deshalb treiben wir Innovationen - gerade im Bereich unserer IT - voran und dafür ist eine leistungsfähige, hybride Cloud-Infrastruktur unerlässlich, die wir bisher als Behörden nicht nutzen konnten. Ich freue mich, dass wir unsere gemeinsame Cloud-Ausschreibung erfolgreich abschließen konnten und nun die nächsten Schritte angehen. Damit das gelingt, brauchen wir jedoch entsprechende Rahmenbedingungen und eine Regulatorik, die hilft, nicht hindert. In Zukunft sollte gerade bei der Gestaltung von Gesetzen und Verordnungen die digitale Umsetzbarkeit mitgedacht werden."

Stefan Latuski, CIO der BA: "Mit der Ausschreibung haben wir die vertragliche Grundlage, um Transformationsprozesse aktiv mitzugestalten. Wir können jetzt auf innovative Dienste in der Cloud zugreifen und unsere Software "state of the art" entwickeln. Unser Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürgern moderne, benutzerfreundliche Services zu bieten, die Ausdruck unserer leistungsstarken IT sind. Ich persönlich freue mich sehr, dass wir in den letzten Monaten nicht nur den Kraftakt der Ausschreibung zusammen bewältigt haben, sondern auch auf Bundesebene durch eine Vielzahl an Initiativen die Digitalisierung in Deutschland vorantreiben."

Dr. Stephan Fasshauer, Direktor der DRV Bund: "Mit der gemeinsamen Cloud-Broker-Ausschreibung ist es uns - zusammen mit der BA und der DGUV - erfolgreich gelungen, unsere Ressourcen zu bündeln und bei der Einführung neuer Technologien gemeinsam voranzugehen. Die Cloud bietet mehr Flexibilität und Zuverlässigkeit. Wir können künftig fallbezogen auf innovative Cloud-Lösungen zurückgreifen und besser auf die Anforderungen unserer Nutzerinnen und Nutzer eingehen, unsere Services weiter verbessern sowie auf die Herausforderungen der Zukunft reagieren.

Bei der Daten- und Informationssicherheit wird es weiterhin keine Kompromisse geben."

Dr. Stefan Hussy, Hauptgeschäftsführer DGUV: "Die gemeinsame Ausschreibung der BA, DRV und der DGUV für einen Multi-Cloud-Broker ist ein wegweisender Schritt in der Zusammenarbeit der Sozialversicherungsträger. Mit der Vergabe schaffen wir eine entscheidende Grundlage für den sicheren und effizienten Zugang zu modernen Cloud-Diensten und stärken damit die digitale Zukunftsfähigkeit unserer Träger. Dieses Projekt ist ein Beispiel dafür, wie wir gemeinsam Synergien nutzen und Innovation vorantreiben können.

Unser Dank gilt der BA und der DRV für die hervorragende Zusammenarbeit."

Der Weg in die Cloud mit dem Multi-Cloud-Broker Computacenter AG & Co. oHG:

Mit dem Unternehmen Computacenter AG & Co. oHG gehen die drei Sozialversicherungsträger in den kommenden Jahren in die Cloud. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zwei Jahren und kann zweimal um ein weiteres Jahr verlängert werden.

Computacenter stellt ein für die Anforderungen der Sozialversicherungen angepasstes Cloud-Portal, basierend auf dem Produkt der Firma meshcloud, zur Verfügung. Der Cloud-Broker bildet künftig den vertraglichen Unterbau der BA, Cloud-Leistungen zugänglich zu machen. Der Cloud-Broker stellt den beteiligten Sozialversicherungen jeweils ein Bestell- und Abrechnungsportal zur Verfügung. Nach erfolgter Bestellung lassen sich die eigentlichen Cloud-Services direkt beim jeweiligen Cloud-Provider abrufen. Mit dem Start des Cloud-Portals wird die BA erste Anwendungsfälle im Bereich des Online-Auftritts der BA "arbeitsagentur.de" in die externe Cloud migrieren, um den Webauftritt für die Kundinnen und Kunden attraktiver und effektiver zu gestalten. Die BA wird Leistungen aus der Cloud nutzen, wo es fachlich und wirtschaftlich sinnvoll ist.

