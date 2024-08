FRANKIA-GP GmbH

Neu: Integrierter FRANKIA NEO BLACK LINE - live auf dem Caravan Salon

Bild-Infos

Download

Marktschorgast / Düsseldorf (ots)

FRANKIA NEO erobert mit seinem innovativen Konzept seit vier Jahren die Herzen vieler Reisender. Begonnen hat die Erfolgsgeschichte des 3,5- bzw. 4,5-Tonners auf Mercedes-Benz-Basis mit zwei teilintegrierten Grundrissen. Es folgten zwei Grundrisse mit integriertem Aufbau. 2022 setzte der teilintegrierte NEO eins drauf und begeisterte mit der Edition BLACK LINE. Nun wird die Story fortgesetzt: Ab sofort verwöhnt auch der Integrierte NEO Reisende mit dem besonderen Designkonzept BLACK LINE und jeder Menge Extras in Serie. Premiere feiert der 4,5-Tonner während des Caravan Salon Düsseldorf. Hier ist er erstmals in Halle 17 live zu sehen.

https://www.frankia.com/wohnmobile-und-reisemobile/frankia-neo/newsaktuell-csd24

On-Top-Serienausstattung - besonderes Designkonzept

Der FRANKIA NEO BLACK LINE fällt auf, in jeglicher Hinsicht. Optisch mit seinem besonderen Außen- und Innenraumdesign und in Sachen Komfort mit einer On-Top-Ausstattung, die selbst die umfangreiche Serie des FRANKIA NEO übertrifft. Der beliebte 3,5-Tonner auf unter 7 m Länge in der Edition BLACK LINE ist neben den beiden teilintegrierten Grundrissen jetzt auch als Integrierter in zwei Grundrissen erhältlich: als FRANKIA NEO MI 7 BD - mit Querbett im Heck und großer Sitzgruppe - und als FRANKIA NEO MI 7 GDK - mit Längsbetten und extragroßer Küche. Typisch FRANKIA NEO: der dynamische Frontantrieb des Mercedes-Benz-Sprinters, das einzigartige Raumgefühl mit durchgehend 2 m Innenraumhöhe, die extragroße Küche mit 84-l-Kühlschrank (optional 138 Liter!), das Smart-Load-System und der hohe FRANKIA Qualitätsstandard.

Highlights des FRANKIA NEO MI in der Edition BLACK LINE

BLACK LINE Designkonzept: modern-zeitloser Look - außen und innen; Außendesign setzt auf eine markante Linienführung; edle Details wie ein Lederlenkrad

On-Top-Serienausstattung (zusätzlich zur Ausstattung des FRANKIA NEO)

Halbautomatische Klimaanlage TEMPMATIK und 92-Liter-Kraftstofftank

Tempomat inklusive Lenkrad-Multifunktionstasten, ECO-Start-Stopp-Funktion

Modernste Assistenzsysteme wie Fernlicht-, aktiver Spurhalte- und Aufmerksamkeitsassistent

Mercedes-Benz-Multimediasystem MBUX 10,25 Zoll inkl. DAB

FRANKIA Smart-Load-System und Rückfahrkamera

Solaranlage, 105-Ah-LiFePo-Batterie, Notbett in der Sitzgruppe u. v. m.

Noch mehr Winter-Ausstattung in der NEO BLACK LINE

Wärmeisolierung Fahrerhaus, wärmedämmendes Glas an der Frontscheibe

Durchgängiger, stufenloser und beheizter Doppelboden mit ca. 20 cm Höhe

Wet-Wiper-System und Regensensor

Typisch! Der integrierte FRANKIA NEO mit seinen Besonderheiten

NEO = die perfekte Symbiose aus Leichtigkeit, Raumgefühl, exzellenter Qualität und Design

4,5 t Gesamtgewicht - unter 7 m Länge

Großartiges Raumgefühl - dank des integrierten Aufbaus und 2 m Stehhöhe

Neue Doppelbodentechnik mit 20 bis 40 cm Höhe dank spezieller Rahmenkonstruktion

Packen war noch nie so einfach: FRANKIA Smart-Load-System (Serienausstattung bei BLACK LINE)

Perfekt für Familien: Hubbett in der Front (Serienausstattung bei BLACK LINE)

https://www.frankia.com/wohnmobile-und-reisemobile/frankia-neo/newsaktuell-csd24

Caravan Salon Düsseldorf: FRANKIA und die Groupe Pilote in Halle 17

Neben dem FRANKIA NEO gibt es während des Caravan Salon Düsseldorf natürlich noch viel mehr von FRANKIA und der gesamten Groupe Pilote in Halle 17 zu sehen. Vom 30. August bis 8. September werden in hier neben den 19 Topsellern und Neuheiten von FRANKIA sowie 11 Modellen des Microliners Yucon auch die neusten Wohnmobile von Pilote, Le Voyageur und Joa Camp live zu sehen sein.

www.frankia.com

Original-Content von: FRANKIA-GP GmbH, übermittelt durch news aktuell