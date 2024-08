FRANKIA-GP GmbH

FRANKIA NOW in drei Styles - jetzt erstmals live auf dem Caravan Salon 2024!

Marktschorgast / Düsseldorf (ots)

Bereits im vergangenen Messejahr stellte FRANKIA mit dem revolutionären NOW alles bisher Dagewesene auf den Kopf - vor allem rund um die Themen Raum, Licht, Design und Details. Er hinterließ einen bleibenden Eindruck und wurde von den Besuchern begeistert gefeiert. Während des Caravan Salon 2024 zeigt der FRANKIA NOW sich nun erstmals live in Düsseldorf von seinen drei besten Seiten: in den Styles Sun, Ocean und Peach. Das Besondere: Die drei Looks bestimmen nicht nur das Innenraum- sondern auch das Außendesign.

Freie Blickachsen, indirektes Licht, organische Formen, neue frische Farbkombinationen - so sieht der teilintegrierte FRANKIA NOW die Zukunft der Wohnmobile schon heute. Denn der teilintegrierte 3,5-Tonner setzt Maßstäbe in Sachen Design, Licht, Raum und Details. Außen wirkt er lässig sportlich - im Innenraum dominiert cleanes Designmit frischen Farbakzenten. sowie einem spannenden Materialmix. Die Stoffverkleidung schafft Gemütlichkeit und wirkt schallisolierend.

Das Besondere: NOW gibt es ab sofort in den drei frischen Styles Sun, Ocean und Peach, die nicht nur im Innenraum sondern auch im Außendesign gespielt werden. Erstmals live zu sehen sind die drei Farbwelten während des Caravan Salon Düsseldorf (30. August bis 8. September 2024) in Halle 17.

FRANKIA NOW denkt Freiheit und Raum neu

Dank des besonderen Innenraumdesigns und der innovativen Raumgestaltung mit 2,13 m Raumhöhe bemerkt man schon beim Eintreten eine Weite im Raum, die es so in keinem Vergleichsmodell gibt. Unterstützt wird das großartige Raumgefühl durch ein cleveres Beleuchtungs- bzw. Lichtsystem. Bei Nacht oder in der Dämmerung setzt ein effektvolles Beleuchtungskonzept den Innenraum perfekt in Szene. Besonders: Auch das optionale Hubbett über der Sitzgruppe dient als Deckenbeleuchtung. Tagsüber schenken die freien Sichtachsen und viel natürliches Licht Helligkeit und Raum. Zudem bietet der 3,5-Tonner reichlich Stauraum in cleveren Multifunktionsfächern oder der großen Garage.

Was drinsteckt? Smarte Detaillösungen, die es so noch nie zuvor gab

Das beginnt in der Sitzgruppe mit einem Tisch, der nicht nur dreh- und höhenverstellbar, sondern zusätzlich asymmetrisch faltbar ist. Highlight rund um die Sitzgruppe ist eine neuartige Multifunktionsbox, die sowohl als Hocker oder Fußablage als auch als Stauraumbox genutzt werden kann und ein Tower, der viel Stauraum bietet und sowohl von der Küche als auch vom Schlafzimmer aus zugänglich ist.

Der FRANKIA NOW 7.0 L auf einen Blick:

3,5-Tonner auf Fiat-Ducato-Basis mit 7,05 m Länge / getrennte Betten

Motorisierung 120 PS mit Schaltgetriebe und 60-Liter-Kraftstofftank

Perfekt für Paare und Familien: 4 Gurtsitzplätze, Hubbett oder NEU Bugausbau

WOW-Raum: 2,13 m Stehhöhe, innovatives Lichtkonzept

Variables WC / Badezimmer, Küche mit cleveren Ablagelösungen

NEU: Option großer Kühlschrank (138 l) im NOW-Tower

In Serie: Fenster im Frontausbau, elektrische Trittstufe, 95-l-Kompressorkühlschrank

Technik: Batterie 95 Ah AGM, Truma Combi 6

Außenaufbau: ThermoProtect Aluminiumlegierung und hagelresistentes GFK am Dach

Attraktiver Preis: ab 80.900 Euro inkl. umfangreicher Serienausstattung

Caravan Salon Düsseldorf: FRANKIA und die Groupe Pilote in Halle 17

Neben den drei frischen Styles des FRANKIA NOW gibt es während des Caravan Salon natürlich noch viel mehr von FRANKIA und der gesamten Groupe Pilote in Halle 17 zu sehen. Vom 30. August bis 8. September werden in hier neben den 19 Topsellern und Neuheiten von FRANKIA sowie 11 Modellen des Microliners Yucon auch die neusten Wohnmobile von Pilote, Le Voyageur und Joa Camp live zu sehen sein.

