Neue Edition Yucon V-city auf Mercedes-Benz-Basis - live auf dem Caravan Salon 2024

Alltagsheld, City-Guide, Abenteuer-Buddy: NEUE Edition Yucon V-city

Yucon in der Edition V-city kann einfach alles. Denn mit nur sechs Metern Länge ist der Microliner so wendig, dass du mit ihm sowohl im Alltag als auch bei deiner nächsten Tour jede Menge Spaß hast. Einfach mal spontan eine neue Lieblingsgroßstadt erkunden? Dein V-city ist dabei. Einfach mal mit Hund, Kids und Kegel an den Strand? Dein V-city ist dabei. Einfach mal aus dem Samstagsausflug einen Wochenendtrip machen? Dein V-city ist dabei. Denn der 3,5-Tonner auf Mercedes-Benz-Sprinter-Basis ist der perfekte Clou aus Kompaktheit, Raumgefühl und Unabhängigkeit.

Was den Yucon V-city 6.0 BD so besonders macht?

Er ist der ideale Begleiter für anspruchsvolle Einsteiger, denn die Edition fährt mit einer umfangreichen Serienausstattung vor - und ist mit 87.900 Euro ein richtig guter Deal. Und wenn du spezielle Wünsche oder Bedürfnisse hast, kannst du deinen V-city entsprechend mit verschiedenen optionalen Paketen aufpimpen. Schöngeister und Trendsetter freuen sich über den besonderen Style der Edition - mit einem coolen, unaufgeregten Außendesign, das auf frische Akzente setzt, und edlen Designdetails im Innenraum.

HIGHLIGHTS DER EDITION YUCON V-CITY

Super Deal für Einsteiger! V-city gibt es ab 87.900 Euro inkl. Top-Serienausstattung

Starkes Ding: 3,5-Tonner auf Sprinter-Basis mit 150 PS und Heckantrieb

Unabhängig bleiben: 110-L-Frischwassertank, 95-Ah-Batterie, TRUMA® Combi 4 Heizung, 84-L-Kühlschrank

Mehr Style, mehr Komfort: V-city-Außendesign und Highclass-Sitze von Mercedes-Benz

All-inclusive-Badezimmer mit Dusche, WC, Spiegelschrank

Details, die den Unterschied machen: Mehrzonen-Matratze und Froli-Bettsystem, ergonomische Sitzpolster

Camper haben die Wahl aus drei Grundrissen und 3,5 oder 4,1 t Gesamtgewicht

Family-Van! Ideal auch für 4: große Sitzgruppe und optionales Aufstelldach

Messe-Neuheit: Yucon V-city - Weltpremiere während des Caravan Salons

Weltpremiere feiert der neue Yucon V-city während des Caravan Salons 2024 in Düsseldorf. Natürlich finden Freunde der Microliner und die, die es werden wollen, hier vom 30. August bis 8. September noch mehr Varianten des Yucon. Insgesamt 11 verschiedene Modelle gibt es bei Yucon in Halle 17 zu entdecken. Hier finden Besucher zudem alle Marken, Highlights und Neuheiten der gesamten Groupe Pilote - Yucon, FRANKIA, Pilote, Le Voyageur und Joa Camp - unter einem Dach.

Messe-Highlight: Offroad-Edition Yucon K-peak - Microliner goes offroad!

Ein weiteres Yucon-Highlight während der Messe ist die Offroad-Edition K-peak. Mit ihr erfüllt Yucon alle Wünsche freiheitsliebender Abenteurer, die viel Wert auf Unabhängigkeit legen und dennoch auf den Komfort eines Reisemobils nicht verzichten wollen. Wie das geht? Mit einer speziellen Offroad-Serienausstattung, die es so nur im Yucon K-peak gibt. Typisch Microliner: Der Innenraum lässt mehr als genug Platz und es gibt ausreichend Stauraum, um alles einzupacken. Die neuen Offroad-Microliner gibt es in zwei Längen (6 m und 7 m) in den drei Grundrissvarianten Yucon K-peak 6.0 GD (Längsbetten), Yucon K-peak 6.0 BD (Querbett) und Yucon 7.0 GD (Längsbetten). Perfekt für Familien: Die beiden letztgenannten Grundrisse können optional mit einem Aufstelldach ausgestattet werden.

HIGHLIGHTS DER OFFROAD-EDITION YUCON K-PEAK

Offroad-Fun dank des serienmäßigen 4x4 AWD, AT-Reifen und der Mercedes-Benz-Motorisierung mit 190 PS

Nur in der Edition K-peak: noch mehr Autarkie in Serie z. B. durch 300-Ah-Lithium-Batterie, 90-W-Solaranlage, zusätzliche LED-Scheinwerfer, 9-Gang-Automatik, Diesel-Heizung

Mehr Style, mehr Komfort: K-peak-Außendesign und Highclass-Sitze von Mercedes-Benz

All-inclusive-Badezimmer mit Dusche, WC, Spiegelschrank

Details, die den Unterschied machen: Mehrzonen-Matratze und Froli-Bettsystem, ergonomische Sitzpolster

