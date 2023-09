Nach fünfmal WM-Gold: Darja Varfolomeev zur "Sportlerin des Monats" August gewählt

Frankfurt am Main (ots) - Nationalspieler und Medizinstudent ist Kandidat bei der Wahl "Sport-Stipendiat:in des Jahres" 2023 / Deutsche Bank und Sporthilfe vergeben Auszeichnung für Spitzenleistungen in Sport und Studium / Top 5 in öffentlicher Online-Abstimmung unter sportstipendiat.de Christopher Rühr gewann im Januar diesen Jahres in Indien mit der Hockeynationalmannschaft der Herren den Weltmeistertitel. Parallel ...

mehr