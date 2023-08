Sporthilfe

Versteigerung von signiertem Nowitzki-Trikot zugunsten der Sporthilfe

Frankfurt am Main (ots)

Versteigerung auf ebay.de/charity vom 11. August bis 21. August 2023 / Basketball-Weltstar in enger Verbundenheit zur Sporthilfe

Basketball-Weltstar Dirk Nowitzki stellt der Sporthilfe ein handsigniertes Nationalmannschafts-Trikot zur Versteigerung zur Verfügung. Ab sofort und bis 21. August 2023 können alle Sport- und Nowitzki-Fans auf www.t1p.de/ebay-charity_nowitzki-trikot das begehrte Nationalmannschafts-Trikot mit der Rückennummer 14 ersteigern. Der Erlös geht in vollem Umfang zugunsten der von der Sporthilfe geförderten Nachwuchs- und Spitzensportler:innen.

"Die Sporthilfe hat mir durch die Förderung den Weg für meine Karriere geebnet. Dafür bin ich noch immer dankbar", sagt der Basketball-Weltstar, der als 17-Jähriger von der Sporthilfe in die Förderung aufgenommen worden war. Im Jahr 2002 zahlte er der Stiftung die erhaltenen Fördergelder aus Dankbarkeit zurück. Seitdem ist Nowitzki auch Mitglied im Sporthilfe Alumni-Club, der mit jährlichen Mitgliedsspenden die aktuelle Athlet:innen-Generation unterstützt. "Gerne trage ich einen Teil dazu bei, dass auch in Zukunft Deutschlands beste Athlet:innen so gefördert werden, dass sie ihr volles sportliches Potential ausschöpfen und bei Olympischen und Paralympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften für Deutschland erfolgreich sein können."

Bereits 2006 hatte sich Nowitzki als Gesicht für die damals erste Kommunikations- und Anzeigen-Kampagne der Sporthilfe zur Verfügung gestellt - mit der bewusst irritierenden Headline: "Entwurzelt?" Die damalige Kampagne beschrieb authentische Ereignisse aus der Welt des Spitzensports, bei denen Athlet:innen durch ihr Verhalten das Sporthilfe-Motto "Leistung. Fairplay. Miteinander." vorleben. Die Geschichte unter der damaligen Überschrift: "Würzburg 1995: Dirk Nowitzki wird als unbekanntes Talent von der Sporthilfe gefördert. Würzburg 2002: Der Deutsche ist ein Weltstar geworden. Aber er hat seine Wurzeln nicht vergessen. Nowitzki zahlt der Sporthilfe aus Dankbarkeit seine Fördergelder zurück. 2021 war er zudem Teil der Sporthilfe-Kampagne "Germany United". Auch mit seiner eigenen Stiftung engagiert sich Nowitzki für die Förderung junger Menschen.

