Sabrina Hasel ist die beste Nachwuchslackiererin Deutschlands

Sabrina Hasel hat die "LackHeroes", die Deutsche Meisterschaft der Fahrzeuglackierer, gewonnen. Die junge Frau ist für Niedersachsen angetreten und hat 11 andere Teilnehmer und Teilnehmerinnen hinter sich gelassen. 2 Tage lang haben die Nachwuchstalente in 12 Wettbewerbsstunden alles gegeben.

"Ich hab' zwar gemerkt, dass es gut läuft, aber da waren so viele tolle Arbeiten dabei. Mit dem 1. Platz hätte ich nie gerechnet. Es ist schon eine Ehre hier überhaupt dabei zu sein!" staunte die Siegerin und ergänzte: "Ich bin einfach froh, so einen tollen Beruf zu haben!"

Auf den Plätzen zwei und drei folgten Jesica Eisert aus Sachsen und Levinio Sander aus Bayern.

Torsten Schmidt, Leiter des Geschäftsbereichs Fahrzeuglackierung, zeigte sich begeistert von der Qualität der Arbeiten und auch der Atmosphäre: "Obwohl alle gewinnen wollten und ganz beeindruckend gezeigt haben, was sie können, haben sich die jungen Leute auch gegenseitig unterstützt und als Familie der Fahrzeuglackierer zusammengehalten. Das war bemerkenswert!"

Die Aufgaben, der sich die sieben Frauen und fünf Männer stellten, waren in kreativer wie technischer Hinsicht anspruchsvoll. So lackierten und beschrifteten sie eine Fahrzeugtür und eine Werbetafel mit dem diesjährigen Motto "Auf Farbe abfahren" und zeigten bei der Lackierung eines Carshapes ihre Fähigkeiten.

Stattgefunden hat der Wettbewerb in diesem Jahr bei Spies Hecker in der Axalta Academy in Köln. Die Autoreparaturlackmarke stellte hier nicht nur die Räumlichkeiten zur Verfügung. Zusätzlich gab es technische Unterstützung der Trainer von Spies Hecker. "Es freut uns, dass wir den Teilnehmenden eine Bühne für ihr Talent bieten konnten. Der Bundesleistungswettbewerb ist eine wichtige Veranstaltung in unserer Branche, um den Nachwuchs der Fahrzeuglackiererinnen und -lackierer weiter zu fördern", so Dirk Sauer, Technischer Service Manager Axalta. Weitere Partner waren 3M, CWS-Boco, Mirka und SATA.

Der Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz

Der Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz umfasst 300 regionale Innungen und 17 Landesinnungsverbände. Er vertritt 39.722 Maler- und Lackiererbetriebe, davon ca. 3.500 Fahrzeuglackierbetriebe, mit einem Gesamtumsatz von 17,7 Mrd. Euro.

