Wer ist Deutschlands bester Nachwuchslackierer?

Lackheroes 2022 - Finale der Deutschen Meisterschaft in Köln

Vom 21. - 23.11. 2022 findet der Bundesleistungswettbewerb der Fahrzeuglackierer unter dem Motto "LackHeroes - Auf Farbe abfahren" in Köln statt. Aus 12 Bundesländern treten die besten Gesellinnen und Gesellen ihres Ausbildungsjahres gegeneinander an. Die 7 Frauen und 5 Männer zeigen mit praktischen Arbeiten, wie gut sie ihr Handwerk beherrschen. So lackieren und beschriften sie eine Fahrzeugtür und eine Werbetafel mit dem diesjährigen Motto und demonstrieren mit der Lackierung eines Automodells ihre kreativen und technischen Fähigkeiten.

Austragungsort ist die Axalta Refinish Academy in Köln, in die der Hauptsponsor der Veranstaltung, Spies Hecker, einlädt.

Mathias Bucksteeg, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Farbe, der den Wettbewerb ausrichtet, sieht den kommenden Tagen mit Spannung entgegen: "Es ist immer wieder grandios zu sehen, zu welchen Leistungen diese jungen Leute auch unter dem immensen Zeitdruck fähig sind. Damit sind sie die besten Botschafter und Botschafterinnen für ihren kreativ und technisch anspruchsvollen Beruf!"

Unterstützt wird der Bundesverband bei der Ausrichtung des Wettbewerbs außer durch Spies Hecker noch von 3M, CWS-Boco, Mirka und SATA.

Der Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz

Der Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz umfasst 300 regionale Innungen und 17 Landesinnungsverbände. Er vertritt 39.722 Maler- und Lackiererbetriebe, davon ca. 3.500 Fahrzeuglackierbetriebe, mit einem Gesamtumsatz von 17,7 Mrd. Euro.

