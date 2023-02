NORMA

NORMA reduziert die Milchpreise um bis zu 20 Prozent

Bereits die dritte Preissenkung im Februar 2023 beim Discounter aus Nürnberg

Nürnberg (ots)

Der Sparkurs beim Lebensmittel-Discounter NORMA geht weiter! Viele Milchsorten der Marken LANDFEIN und BIO SONNE werden um bis zu 20 Prozent gesenkt. Ob Kuhmilch oder Haferdrink, Kundinnen und Kunden können ab sofort beim Einkauf ihrer Lieblingsmilch ordentlich sparen. Um bis zu 24 Cent pro Liter wurden die Preise auf diverse Milchsorten gesenkt. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): BIO SONNE Frische Bio-Milch fettarm, 1 l Bislang: 1,35 EUR Jetzt: 1,25 EUR BIO SONNE Frische Bio Weidemilch, 1 l Bislang: 1,45 EUR Jetzt: 1,35 EUR BIO SONNE Bio-Drink Hafer, 1 l Bislang: 1,19 EUR Jetzt: 0,95 EUR BIO SONNE Frische Bio-Vollmilch, 1 l Bislang: 1,45 EUR Jetzt: 1,35 EUR LANDFEIN Frische Bauernmilch 3,8 % Fett, 1 l Bislang: 1,45 EUR Jetzt: 1,35 EUR LANDFEIN Laktosefreie H-Vollmilch, 1 l Bislang: 1,49 EUR Jetzt: 1,39 EUR LANDFEIN Laktosefreie fettarme H-Milch, 1 l Bislang: 1,39 EUR Jetzt: 1,29 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

