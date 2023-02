NORMA

NORMA senkt die Butterpreise um 20 Prozent

Zum Start in den Monat Februar 2023 lässt der Discounter aus Nürnberg seine Kunden kräftig sparen

Nürnberg (ots)

Alles in Butter beim Lebensmittel-Discounter NORMA! Ab sofort sparen Verbraucherinnen und Verbraucher bei ihrem nächsten Einkauf über 20 Prozent auf Butter. Die beliebte Sorte LANDFEIN Deutsche Markenbutter gibt es in allen NORMA Filialen nun satte 40 Cent günstiger. Die aktuelle Preissenkung bei NORMA im Überblick: LANDFEIN, Deutsche Markenbutter, 250 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,59 EUR Über NORMA Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

