"Verstehen Sie Spaß?" mit Florian Silbereisen und Thomas Anders

Baden-Baden (ots)

Weitere Gäste der SWR Samstagabendshow am 16. Dezember sind u.a. Judith Williams, Melissa Naschenweng, Jutta Speidel und die Ehrlich Brothers

"All I Want For Christmas Is Spaß!" Barbara Schöneberger präsentiert am 16. Dezember 2023 eine festliche Weihnachtsausgabe der großen SWR Samstagabendshow "Verstehen Sie Spaß?". Am Vorabend des dritten Advents begrüßt sie im Studio zahlreiche prominente Gäste - von denen manch einer als Lockvogel unterwegs war oder selbst aufs Glatteis geführt wurde. Neben neuen Spaßfilmen mit der versteckten Kamera gibt es Musik von Florian Silbereisen und Thomas Anders. Das Erste und der ORF übertragen die Sendung ab 20:15 Uhr.

Florian Silbereisen und Thomas Anders: Videodreh auf Plateauschuh-Niveau

"Alles funkelt! Alles glitzert!" - zu ihrem neuen gemeinsamen Song sollen Florian Silbereisen und Thomas Anders ein Musikvideo aufnehmen. Was Silbereisen nicht weiß: Sein Duett-Partner und das "Verstehen Sie Spaß?"-Team stecken unter einer Decke, um ihm als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk einen Drehtag zu bescheren, den er so schnell nicht vergessen wird. In prunkvoll schrägen Outfits und auf schwindelerregend hohen Plateauschuhen sollen die beiden Musiker die Kunst des Videos auf ein neues glanzvolles Level heben. Begleitet werden sie dabei von einem ebenso ahnungs- wie distanzlosen Lokaljournalisten, der vor allem Florian Silbereisen hartnäckig auf den Zahn fühlt...

Spiel, Satz und Spaß: Judith Williams absolviert irrwitziges Tennistraining

Eine Geburtstagsüberraschung der besonderen Art erwartet "Die Höhle der Löwen"-Investorin Judith Williams. Denn ihr Mann Alexander-Klaus Stecher und Sohn Laurin haben weder Kosten noch Mühen gescheut und einen echten Profi engagiert, damit sie in den Genuss einer exklusiven Tennisstunde kommt. Ihr Coach ist kein Geringerer als Mikhail "Mischa" Zverev, der Bruder von Tennis-Star Alexander Zverev. Mischas Trainingsmethoden sind jedoch recht gewöhnungsbedürftig. Kein Wunder: Die "Verstehen Sie Spaß?"-Crew hat sie frei erfunden!

A schöne Leich? Schaurig-schöne Horror-Show mit Melissa Naschenweng

Für Gänsehautmomente sorgt Melissa Naschenweng bei ihren Fans normalerweise mit ihrer Musik. Dass Gänsehaut aber auch ganz anders geht, beweist die österreichische Schlagersängerin bei ihrer Lockvogelpremiere für "Verstehen Sie Spaß?": Aufgebahrt in einem Sarg im Bestattungsmuseum des Wiener Zentralfriedhofs verkörpert sie die Leiche einer angeblich berühmten Textdichterin, die 1896 verstorben sein soll, aber kaum Spuren der Verwesung trägt. Allerdings erweist sich die vermeintliche Tote als ziemlich lebendig und verpasst so manchem Besucher einen Schreck fürs Leben.

Zum Kugeln komisch: Jutta Speidels üble Kugelfisch-Challenge

Schauspielerin Jutta Speidel hat ein Herzensprojekt: Für ihren wohltätigen Verein "Horizont" sucht sie unermüdlich Spender:innen. Ehrensache, dass sie der Einladung eines vermeintlich reichen Japaners folgt, der ein überaus großzügiger Mäzen sein soll. Doch bevor er seine Spendenschatulle öffnet, bittet er erst einmal zu Tisch. Auf dem Speiseplan steht Kugelfisch - eine japanische Delikatesse, die falsch zubereitet den sicheren Tod bedeutet. Nicht gerade beruhigend: Der Gastgeber macht einen verstörend irren Eindruck. Jutta Speidel wird beim Gedanken an die Folgen des Fugu-Genusses jedenfalls schon ganz anders...

Ehrlich Brothers im Weihnachtsfieber treffen den Nagel in den Kopf

In dieser Ausgabe der großen SWR Samstagabendshow schlüpfen auch die zauberhaften Ehrlich Brothers in die Lockvogelrolle. Verkleidet als spitzohrige Elfenwesen begrüßen die Brüder die hereinströmenden Studiogäste auf einem speziellen "Verstehen Sie Spaß?"-Weihnachtsmarkt. Den Glühwein, der den Zuschauer:innen angeboten wird, können diese wahrlich gut gebrauchen: flambierte Zuckerwatte und Nägel in der Nase sind schließlich nichts für schwache Nerven!

In vino Barbara? Schönebergers alternative Weinfakten

Auch Gastgeberin Barbara Schöneberger ist in der Weihnachtsfolge von "Verstehen Sie Spaß?" als Lockvogel im Einsatz. Als vermeintlich versierte Sommelière Paula Bosch führt sie ein paar Weinkenner:innen an der Mittelmosel durch eine völlig verkorkste Verkostung. Bei dieser besonderen Weinprobe serviert sie jede Menge Fake News rund um den edlen Rebensaft. Erst als den Teilnehmer:innen die guten Tropfen bereits gehörig zu Kopf gestiegen sind, schenkt Barbara Schönberger ihnen endlich reinen Wein ein.

