Einladung zum Online-Mediengespräch "Zwei Jahre nach Eskalation des Ukraine-Konflikts" am Dienstag, 20. Februar, um 10 Uhr

Bonn (ots) - Am kommenden Dienstag, den 6. Februar, jährt sich das Jahrhundertbeben in der Türkei und Nordwestsyrien zum ersten Mal. In den am stärksten betroffenen Regionen stehen immer noch zehntausende Familien vor dem Nichts. Temperaturen um den Gefrierpunkt und das geringe Ausmaß von Hilfsmaßnahmen ...

