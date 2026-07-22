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Fregatte "Sachsen" beendet NATO-Einsatz

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Wilhelmshaven (ots)

Wilhelmshaven - Am Samstag, den 25. Juli 2026, um 9:45 Uhr wird die Fregatte "Sachsen" unter dem Kommando von Fregattenkapitän Wolfgang Eckmüller aus dem NATO-Einsatz "Standing NATO Maritime Group 1" (SNMG1) in ihren Heimathafen Wilhelmshaven zurückkehren.

"Wir waren in den letzten knapp sieben Monaten Teil der SNMG 1 und haben dabei einen signifikanten Beitrag zur maritimen Präsenz der NATO und Abschreckung gegenüber Russland im gesamten Operationsraum geleistet", sagt Fregattenkapitän Eckmüller. "Besonders stolz sind wir dabei darauf, dass wir im Zeitraum April bis Juli als Flaggschiff der SNMG 1 unter der Führung von Commodore Maryla Ingham (Royal Navy) fungieren durften. Ein deutliches Zeichen der Kooperation zwischen der Deutschen Marine und der Royal Navy", führt er weiter aus. Als Flaggschiff war die Fregatte "Sachsen" die Führungsplattform für den britischen Stab der Royal Navy.

Der Auftrag des Schiffes führte die Besatzung im Rahmen zahlreicher Übungen und Vorhaben vom Hohen Norden über die westliche Ostsee bis an die Westküste der USA und Kanadas und anschließend zurück nach Wilhelmshaven.

Ein besonderes Highlight dieser Seefahrt war die Teilnahme an den Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der USA in Norfolk und New York.

Die Fregatte "Sachsen" legte während dieses Einsatzes etwa 35.950 Seemeilen zurück, das entspricht rund 66.600 km. Zusätzlich zur Besatzung waren Marineflieger des Marinefliegergeschwader 5 aus Nordholz mit zwei Bordhubschrauber MK88A Sea Lynx an Bord eingeschifft. Zeitweise befand sich außerdem ein Bordhubschrauber der Royal Navy vom Typ AW158 Wildcat an Bord der deutschen Fregatte.

Hintergrundinformationen

Fregatte Klasse F124

Insgesamt drei Fregatten der Sachsen-Klasse besitzt die Marine. Sie sind als Mehrzweckschiffe für Geleitschutz und Seeraumkontrolle konzipiert. Ihr Schwerpunkt ist die Luftverteidigung: Mit ihrem Radar SMART-L (Signal Multibeam Acquisition Radar for Tracking, L band) kann eine einzige Einheit der Sachsen-Klasse zum Beispiel den Luftraum über der gesamten Nordsee überwachen.

Das Radar der Sachsen-Klasse ist in der Lage, mehr als 1.000 Ziele gleichzeitig zu erfassen. Die Flugabwehrraketen vom Typ SM2 aus dem Senkrecht-Startsystem Mk41 VLS der Sachsen-Klasse können es mit Flugzeugen und ballistischen Raketen sowie Drohnen aufnehmen.

Mehr Informationen unter:

https://www.bundeswehr.de/de/ausruestung-technik-bundeswehr/seesysteme-bundeswehr/sachsen-klasse-f124-fregatte

Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG 1)

Die Standing NATO Maritime Group 1, kurz SNMG 1, besteht aus mehreren Zerstörern und Fregatten sowie meist einem Versorgungsschiff verschiedener NATO-Mitgliedsstaaten. Seit 1967 besteht dieser maritime Einsatzverband der NATO. Bevor die SNMG1 im Jahr 2005 den heutigen Namen erhielt, wurde er "Standing Naval Force Atlantic" genannt.

Der Einsatzraum für die SNMG 1 ist die Nord- und Ostsee, sowie der Nordatlantik bis auf die Höhe der Straße von Gibraltar. Die NATO-Schiffe operieren auf hoher See und in den nationalen Gewässern der Bündnisstaaten und trainieren, um die Interoperabilität zu verbessern und sicherzustellen, dass wir unseren Verpflichtungen zur kollektiven Verteidigung nachkommen können. In einer regelmäßig wechselnden Zusammensetzung nimmt die SNMG 1 hierbei an verschiedenen Manövern und Übungen teil. Diese Teilnahme dient dem Erhalt der hohen Einsatzbereitschaft der Besatzungen. Diese laufende Ausbildung gehört genauso zu den Aufgaben der Verbände wie die militärische Abschreckung oder, wenn nötig, Embargokontrollen, Such- und Rettungsoperationen sowie humanitäre Not- und Katastrophenhilfe.

Mehr Informationen unter:

https://www.bundeswehr.de/de/auftrag/einsaetze/missionen/anerkannte-missionen/standing-nato-maritime-group-1

Hinweise für die Presse

Medienvertretende sind zum Pressetermin "Fregatte 'Sachsen' beendet NATO-Einsatz" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.

Termin: Samstag, 25. Juli 2026. Eintreffen bis spätestens 09.15 Uhr.

Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.

Ort: Marinestützpunkt Heppenser Groden (Westwache), Am Altheppenser

Seedeich, 26384 Wilhelmshaven (Adresse für Ihr Navigationsgerät)

Anmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Freitag, 24. Juli 2026, 12 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.

Nachmeldungen sind nicht möglich.

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