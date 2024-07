Presse- und Informationszentrum Marine

Segelschulschiff "Gorch Fock" unter neuem Kommando

Kiel (ots)

Am Donnerstag, den 25. Juli 2024 um 10 Uhr, wechselt das Kommando über das Segelschulschiff "Gorch Fock" im Marinestützpunkt Kiel-Wik. Der Kommandeur der Marineschule Mürwik, Flottillenadmiral Jens Nemeyer (60), übergibt die Verantwortung von Kapitän zur See Andreas-Peter Graf von Kielmansegg (57) an dessen Nachfolger, Fregattenkapitän Elmar Bornkessel (48).

Nach gut zwei Jahren als Kommandant des deutschen Segelschulschiffes geht Kapitän zur See Graf von Kielmansegg von Bord: "Nachdem mein Vorgänger das Schiff erfolgreich aus der Werft und wieder in Fahrt gebracht hat, war es eine spannende Aufgabe, diesen Weg fortzusetzen. Nach der langen Werftliegezeit galt es, vieles wiederaufzubauen; die Fähigkeiten der Stammbesatzung, interne Verfahren, Betriebsabläufe, Routinen, etc. Dieses gemeinsam mit einer großartigen Besatzung gestalten zu können, hat große Freude bereitet, und das ist es auch, was die Kommandanten-Zeit im Wesentlichen für mich ausgemacht hat. Die Handlungssicherheit der Stammbesatzung, die Ausbildung der Offizieranwärter, das alles konnte sich nun wieder entwickeln und hat es auch getan. Wenn ich dazu etwas beitragen konnte, dann wäre mir das ein Anlass zur Freude. Mit dieser Freude und mit Dankbarkeit gegenüber der Besatzung, auf die ich mich immer verlassen durfte, blicke ich auf die Zeit als Kommandant der 'Gorch Fock' zurück", so sein Fazit.

Er tritt seinen nächsten Dienstposten im Marinekommando in Rostock an.

Für den neuen Kommandanten, dem gebürtigen Nordhessen Fregattenkapitän Bornkessel, ist es genau umgekehrt. Aus dem Bereich der Marineoperationsschule kommend, tauscht er nun seinen Schreibtisch gegen die Seefahrt ein. Trotzdem sind die Planken des Segelschulschiffes für ihn vertraut. Bereits 2001 bis 2004 diente er als Decks-, Segel- und Divisionsoffizier an Bord der "Gorch Fock". In den Jahren 2014 bis 2016 war er hier Erster Offizier und Vertreter des Kommandanten. Darüber hinaus war er von 2018 bis 2021 Kommandant der Besatzung Delta auf den beiden Fregatten der Klasse 125 "Sachsen-Anhalt" und anschließend "Nordrhein- Westfalen".

Fregattenkapitän Bornkessel blickt erwartungsvoll auf seine neue Aufgabe: "Ich freue mich in erster Linie, das Kommando über die 'Gorch Fock' zu übernehmen. Auf der einen Seite ist es eine große Ehre, verbunden mit Vorfreude, aber sicherlich habe ich auch Respekt vor der mir übertragende Aufgabe", so der designierte Kommandant des Segelschulschiffes.

Hintergrundinformation

Seit der Indienststellung im Dezember 1958 wurden etwa 16.000 Offizier- und Unteroffizieranwärter auf den Planken der "Gorch Fock" ausgebildet. Im Verlauf der Ausbildungsreisen besuchte sie bisher rund 400 Häfen in knapp 60 Ländern auf fünf Kontinenten und legte dabei mehr als 770.000 Seemeilen zurück, was umgerechnet 35 Erdumrundungen entspricht.

