Presse- und Informationszentrum Marine

Ostsee-Manöver "BALTOPS 22" endet mit Pressekonferenz in Kiel

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Kiel (ots)

Am Freitag, den 17. Juni 2022 um 11 Uhr, findet zum Abschluss des jährlich wiederkehrenden Manövers Baltic Operations (BALTOPS) eine Abschlusspressekonferenz statt. Die US-Navy lädt dazu auch deutsche Medien herzlich ein.

Gesprächspartner werden der Kommandeur der 6. US-Flotte, Vizeadmiral Eugene Black, gemeinsam mit dem Stellvertretenden Inspekteur der Marine und Befehlshaber der Flotte und Unterstützungskräfte der Deutschen Marine, Vizeadmiral Frank Lenski, sowie als besonderer Gast der Operationschef der US-Navy (CNO - Chief of Naval Operations), Admiral Michael Gilday, sein. Alle drei Admirale werden nach einem kurzen Statement für Fragen zur Verfügung stehen.

Im Zeitraum 5. Juni bis 17. Juni 2022 läuft das Seemanöver BALTOPS in der Ostsee mit 45 Schiffen und Booten, 75 Flugzeugen und rund 7.000 Soldaten aus insgesamt 14 NATO-Nationen sowie zusätzlich Finnland und Schweden. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause laufen die teilnehmenden Marineschiffe erstmalig wieder in den Marinestützpunkt Kiel ein, um den Besatzungen die Teilnahme an der Kieler Woche zu ermöglichen. In Kiel werden rund 50 Schiffe und Boote zur Kieler Woche versammelt sein. Das unter Führung der US-Navy stehende Manöver findet seit 1972 jährlich und dieses Jahr zum 51. Mal statt, aufgrund der sicherheitspolitischen Weltlage unter besonderen Rahmenbedingungen.

Hinweise für die Presse

Medienvertreter sind zum Pressetermin "Ostsee-Manöver 'BALTOPS 22' endet mit Pressekonferenz in Kiel" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.

Termin: Freitag, den 17. Juni 2022, 11 Uhr. Eintreffen bis spätestens 10.30 Uhr.

Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.

Ort: Marinestützpunkt Kiel, Schweriner Straße 17a, 24106 Kiel (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)

Zugang über Mittelwache, Zufahrt über Adalbertstraße und Weimarer Straße.

Medienvertreter werden innerhalb des Stützpunktes mit Dienst-Kfz transportiert. Einfahrt mit eigenen Kfz ist nicht möglich. Parkplätze bitte vor dem Bundeswehr-Karrierecenter, Rostocker Straße 2, nutzen.

Programm: Ort der Pressekonferenz voraussichtlich an Bord des Führungsschiffes USS Mount Whitney,

Beginn 11 Uhr mit kurzen Statements,

anschließend Möglichkeit für Fragen.

Die Pressekonferenz wird in englischer Sprache durchgeführt.

Anmeldung: Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Donnerstag, den 16. Juni 2022, 14 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.

Nachmeldungen sind nicht möglich.

Medienvertreter müssen sich ausweisen können und darüber hinaus auf das Tragen von Mund-/Nasenmasken vorbereitet sein.

Original-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell