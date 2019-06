Presse- und Informationszentrum Marine

"Willkommen Neugier" - Der Tag der Bundeswehr in der Hansestadt Stralsund

Bild-Infos

Download

2 Dokumente

Parow (ots)

Parow - Am Samstag, den 15. Juni 2019, in der Zeit von 10.00 bis 17.00 Uhr findet erneut der "Tag der Bundeswehr" an 14 Standorten statt. Gemeinsam mit der Hansestadt Stralsund wird die Marinetechnikschule ein buntes und abwechslungsreiches Programm zeigen.

Die Bundeswehr zeigt sich als attraktiver Arbeitgeber auf dem zivilen und militärischen Gebiet. Die Soldaten berichten aus ihrem Dienstalltag und freuen sich auf die Gespräche mit den Besuchern vor Ort. Verschiedenste Vorführungen, Präsentationen oder auch das Open -Ship auf den Marineeinheiten laden auf die Hafeninsel ein. Für angenehme und erlebniserreiche Unterhaltung sorgt ein Bühnenprogramm.

Als Ehrengäste erwarten wir die Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel, und den ranghöchsten Soldaten der Bundeswehr, General Eberhard Zorn. Er wird die Ehrenrede für das feierliche Gelöbnis und die Vereidigung der Rekruten halten. Weitere Gäste aus Politik, Wirtschaft und Militär werden zudem anwesend sein.

Alle Details zum Tag der Bundeswehr finden Sie unter: www.tag-der-bundeswehr.de

Hintergrundinformationen

Der "Tag der Bundeswehr" findet zum fünften Mal in Folge statt. Dieser Tag bietet einmal im Jahr die bundesweite Plattform für den Austausch der Soldaten und Zivilangestellten mit den Bürgern und Gästen der Region.

Hinweise für die Presse

Medienvertreter sind zum Pressetermin "'Willkommen Neugier' - Der Tag der Bundeswehr in der Hansestadt Stralsund" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.

Termin: Samstag, den 15. Juni 2019, Eintreffen bis spätestens 9.45 Uhr. Ein späterer Zugang für die Vereidigung ist nicht mehr möglich.

Ort: Hafeninsel Stralsund, Hafenstr. 11, 18439 Stralsund

Programm:

10:00 Uhr Vereidigung / Feierliches Gelöbnis auf dem "Alten Markt" 11:30 Uhr Überflug A 400M 12:00 Uhr Vorführung des Wachbataillons 12:20 Uhr Tauchervorführung 13:20 Uhr Seenotrettungsübung 15:15 Uhr Höhenrettungsübung ganztags diverse Kleinvorführungen

Anmeldung: Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Donnerstag, den 13. Juni 2019, 14 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum unter der Fax-Nummer +49 (0)3831-68-2029 oder per E-Mail zu akkreditieren. Nachmeldungen sind nicht möglich.

Pressekontakt:

Presse- und Informationszentrum Marine

Außenstelle Parow

Tel.: +49 (0)3831-68-2027

E-Mail: markdopizastparow@bundeswehr.org

Original-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell