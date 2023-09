Tag der Zahngesundheit 2023: Gesund beginnt im Mund - für alle! - Oral-B und André Dietz widmen sich inklusiver Zahnpflege

Oral-B

Am 25. September ist "Tag der Zahngesundheit". In diesem Jahr widmet sich der Aktionstag den Herausforderungen vulnerabler Gruppen bei der selbstständigen Mundhygiene und eigenverantwortlichen Erhaltung der eigenen Mundgesundheit. Das Motto lautet deshalb: "Gesund beginnt im Mund - für alle!"

Für Oral-B ist inklusive Zahnpflege ein Herzensthema: Mit der im März dieses Jahres gelaunchten, langfristig angelegten Initiative THE BIG RETHINK möchte der Innovationsführer im Bereich Mundgesundheit die Zahnpflegeerfahrung für Personen mit sichtbaren und unsichtbaren Behinderungen und ihre Betreuer:innen integrativer, zugänglicher und positiver gestalten - sei es zu Hause oder in der Zahnarztpraxis. Wie wichtig dieses Ziel ist, zeigt eine von Oral-B veröffentlichte europaweite Studie: Ein Drittel der 166 Millionen Menschen in Europa, die in unterschiedlichen Formen (physisch und/oder mental) von einer Behinderung betroffen sind, haben im vergangenen Jahr unter Zahnfleischproblemen gelitten.* Von den in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien befragten Personen wurde fast der HÄLFTE (47%) der Menschen mit Behinderungen nicht beigebracht, wie man Zähne richtig putzt, und mehr als ein Fünftel (23%) der Europäer:innen mit Behinderung fühlt sich demotiviert, wenn es um ihre Mundgesundheit geht.**

Wenn die Zahnpflege zur täglichen Herausforderung wird

Auch der bekannte Schauspieler und Oral-B Markenbotschafter André Dietz weiß, wie es ist, wenn eine vermeintlich leichte Tätigkeit wie das Zähneputzen zur täglichen Herausforderung wird: Tochter Mari, eines seiner vier Kinder, lebt mit dem selten auftretenden Angelman-Syndrom und ist auf die Unterstützung ihrer Eltern angewiesen: "Mari die Zähne zu putzen, ist eine tägliche Tortur, ein herzzerreißender Kraftakt." Umso wichtiger, die kurze Zeit, die André und seine Frau Shari für das Zähneputzen bei Mari haben, bestmöglich zu nutzen. Seit August dieses Jahres putzen sie Maris Zähne mit der Oral-B iO MyWay, die für Kinder ab 10 Jahren geeignet ist. Die smarte Zahnbürste erleichtert sowohl den Eltern als auch Mari den schwierigen Putzvorgang: "Da wir unsere Tochter fixieren müssen und das Putzen unter enormer Anspannung aller Beteiligten läuft, hilft uns die Druckkontrolle der Oral-B iO MyWay enorm dabei, nicht zu fest zu putzen. Dazu kommt noch das unglaublich tolle Reinigungsergebnis der iO MyWay."

Gemeinsam mit seiner Frau Shari setzt sich der Grimme-Preis-Träger auch öffentlich für mehr Inklusion und Sichtbarkeit für Menschen mit Behinderung und ihre Betreuer:innen ein: "Inklusion braucht Sichtbarkeit und Bewusstsein, daher ist es wichtig, dass auch alle großen Marken Menschen mit Behinderung und deren Angehörigen nicht nur den Zugang zu ihren Produkten erleichtern, sondern auch ihre Produktpalette generell weiterentwickeln. Oral-B hat uns überhaupt erst auf diesen wichtigen Aspekt der Inklusion aufmerksam gemacht und uns gezeigt, dass es sich lohnt, etwas Alltägliches wie das Zähneputzen noch einmal zu überdenken."

Bedürfnisorientiertes Produktportfolio für bestmögliche Putzergebnisse

Mit seiner innovativen iO-Reihe widmet sich Oral-B den unterschiedlichen Zahnpflegebedürfnissen seiner Verbraucher:innen. Mit Magnettechnologie und Mikrovibrationen sorgt die iO für 100 % sauberere Zähne und 100 % gesünderes Zahnfleisch***. Dabei wird das Zahnfleisch vor zu viel Druck geschützt: Alle Modelle der iO-Reihe verfügen über eine intelligente Andruckkontrolle, die grün leuchtet, wenn der optimale Druck verwendet wird, rot, wenn zu fest, und weiß, wenn zu sanft aufgedrückt wird. Für die Einhaltung der optimalen Putzzeit von zwei Minuten sorgt der integrierte Timer.

Im stetig wachsenden iO-Universum ist für jedes Zahnpflegebedürfnis und Budget die richtige smarte Zahnbürste dabei: Von der Oral-B iO3 mit intelligenter Andruckkontrolle bis hin zum Premium-Gadget Oral-B iO10, das mit der smarten Ladestation iOsense auf intuitive Weise Feedback zum Putzvorgang gibt, sowie der neuen iO MyWay, die speziell für Kinder ab 10 Jahren und Zahnspangen entwickelt wurde.

