Carl Kühne KG

Produktrückruf Kühne Rote Bete Scheiben, 720ml im Glas: Gefahr durch Fremdkörper im Produkt

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Hamburg (ots)

Auch bei größtmöglicher Sorgfalt ist es bei der Produktion der Carl Kühne GmbH & Co. KG zu einem Fehler gekommen. Kühne ruft das Produkt "Kühne Rote Bete Scheiben, 720ml Glas" (EAN 40804316) daher mit sofortiger Wirkung bundesweit zurück. Grund für den Rückruf ist eine mögliche Gefahr durch Fremdkörper im Produkt.

Trotz umfangreicher präventiver und IFS-zertifizierter Sicherheitsmaßnahmen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in vereinzelten Gläsern der Charge "Kühne Rote Bete Scheiben, 720ml im Glas" (Füllmenge 670 g, Abtropfgewicht 430 g) Glasstücke befinden können.

Betroffen sind ausschließlich Verpackungen mit folgenden Angaben am Rand des Schraubdeckels:

Mindesthaltbarkeitsdatum: 15.12.2028

Codierungen: 15.12.2028 X 0600 TB11 E1 bis 15.12.2028 X 0800 TB11 E1

TB11 E1 bis 15.12.2028 X TB11 E1 z.B. X0600, X0601, X0602 usw. bis X0758, X0759, X0800. Dieses codiert unseren Herstellzeitpunkt in Stunde und Minute.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass andere Chargen oder Produkte mit abweichenden Mindesthaltbarkeitsdaten und Codierungen nicht betroffen sind.

VerbraucherInnen, die ein betroffenes Produkt besitzen, werden gebeten, dieses nicht zu verzehren. Die Gläser können gegen Erstattung des Kaufpreises in der jeweiligen Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Alternativ ist ein Postversand an folgende Adresse möglich:

Carl Kühne KG (GmbH & Co.), Verbraucherservice, Kühnehöfe 11, 22761 Hamburg.

Weitere Fragen zum Rückruf beantwortet die Unternehmenskommunikation unter: presse@kuehne.de

Die Carl Kühne KG bedauert den Vorfall außerordentlich und hat entsprechende Maßnahmen ergriffen.

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